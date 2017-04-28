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28 Nisan 2017 Cuma 13:05

İşlerimizi rüşvet ile yürütecek kadar aşağılık ve muhtaç kuruluşlar değiliz

Rüşvet iddiaları ile ilgi açıklama geldi.

İşlerimizi rüşvet ile yürütecek kadar aşağılık ve muhtaç kuruluşlar değiliz
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İŞLERİNİ RÜŞVET İLE YÜRÜTECEK KADAR AŞAĞILIK VE MUHTAÇ KURULUŞLAR DEĞİLİZ

İşadamı Ertuğ Dilaver kendisi ve Demokrat Parti Genel Başkanı , Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş ile oğlu Rauf Denktaş hakkında basında yeralan haberlerle ilgili açıklamalarda bulundu. İşadamı Ertuğ Dilaver basında çıkan iddialar karşısında işlerini rüşvet ile yürütecek kadar aşağılık ve muhtaç kuruluşlar olmadıklarını belirtti. 




Sayın Basın Mensupları,



KKTC’de yayın yapmakta olan bir gazetede şahsım ile ilgili ortaya

atılan çirkin iddialarla ilgili kamuoyuna açıklama yapmak elzem hale

gelmiştir.



Çamur at izi kalsın mantığıyla, siyasi makamlarla hesaplaşma uğruna

olduğunu düşündüğümüz bu yayınlarda ismimin geçirilmesi ve şahsım ile

temsil ettiğim kuruluşların adının karıştırılmasına katiyen

tahammülümüz olmadığını ve buna karşılık tolerans da

göstermeyeceğimizin bilinmesini isteriz.



Gazetede ifade edilen çirkinliği doğuracak bir izin söz konusu

olmamıştır. Olmadığı gibi, kurumlarımız işlerini rüşvet ile yürütecek

kadar aşağılık ve muhtaç kuruluşlar değildirler.



Sorumluluğumdaki kuruluşlar devlete olan yükümülüklerini bir eksiksiz

yerine getiriyor ve bugüne kadar yasal çerçeve dışında hiçbir

talebimiz de olmamıştır.



Şahsımı ve temsil ettiğim şirketleri böylesine çirkin bir sarmalın

içine çekmeye çalışan başta yayın kuruluşundan ve bu yalanları

yayanlardan hukuk karşısında hakkımızı arayacağımızı, ve insanları

karalamak üzerine kurulu bu yalan makinesinin yaptıklarının yanına

kalmasına göz yummayacağımızın bilinmesini isteriz.



Saygılarımla



Ertuğ Dilaver

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Anahtar Kelimeler
Ertuğ DilaverSerdar DenktaşRauf Denktaş
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