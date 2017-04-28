İşlerimizi rüşvet ile yürütecek kadar aşağılık ve muhtaç kuruluşlar değiliz

İŞLERİNİ RÜŞVET İLE YÜRÜTECEK KADAR AŞAĞILIK VE MUHTAÇ KURULUŞLAR DEĞİLİZİşadamı Ertuğ Dilaver kendisi ve Demokrat Parti Genel Başkanı , Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş ile oğlu Rauf Denktaş hakkında basında yeralan haberlerle ilgili açıklamalarda bulundu. İşadamı Ertuğ Dilaver basında çıkan iddialar karşısında işlerini rüşvet ile yürütecek kadar aşağılık ve muhtaç kuruluşlar olmadıklarını belirtti.
Sayın Basın Mensupları,
KKTC’de yayın yapmakta olan bir gazetede şahsım ile ilgili ortaya
atılan çirkin iddialarla ilgili kamuoyuna açıklama yapmak elzem hale
gelmiştir.
Çamur at izi kalsın mantığıyla, siyasi makamlarla hesaplaşma uğruna
olduğunu düşündüğümüz bu yayınlarda ismimin geçirilmesi ve şahsım ile
temsil ettiğim kuruluşların adının karıştırılmasına katiyen
tahammülümüz olmadığını ve buna karşılık tolerans da
göstermeyeceğimizin bilinmesini isteriz.
Gazetede ifade edilen çirkinliği doğuracak bir izin söz konusu
olmamıştır. Olmadığı gibi, kurumlarımız işlerini rüşvet ile yürütecek
kadar aşağılık ve muhtaç kuruluşlar değildirler.
Sorumluluğumdaki kuruluşlar devlete olan yükümülüklerini bir eksiksiz
yerine getiriyor ve bugüne kadar yasal çerçeve dışında hiçbir
talebimiz de olmamıştır.
Şahsımı ve temsil ettiğim şirketleri böylesine çirkin bir sarmalın
içine çekmeye çalışan başta yayın kuruluşundan ve bu yalanları
yayanlardan hukuk karşısında hakkımızı arayacağımızı, ve insanları
karalamak üzerine kurulu bu yalan makinesinin yaptıklarının yanına
kalmasına göz yummayacağımızın bilinmesini isteriz.
Saygılarımla
Ertuğ Dilaver