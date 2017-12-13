“İSLAMİ FİNANS VE BANKACILIK ESASLARI ÇALIŞTAYI” BAŞLADI

KKTC Kalkınma Bankası Başkanı Ercan İbrahimoğlu, her dönem yeni finansman imkanlarına açık olduklarını kaydetti.

KKTC Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası’na Üye Ülkelerin Kalkınma Bankaları Birliği (ADFIMI) ve Ziraat Katılım Bankası işbirliğinde düzenlenen “İslami Finans ve Bankacılık Esasları Çalıştayı” bu sabah, Lefkoşa Merit Otel’de, açılış konuşmalarıyla başladı.

ADFIMI Genel Sekreteri Nuri Birtek açılışta yaptığı konuşmada ADFIMI faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Birtek, çalıştay boyunca konuyla ilgili kendi deneyimlerini aktaracaklarını dile getirdi.

Birtek etkinliğin düzenlenmesine katkı koyanlara teşekkür etti.

Ziraat Katılım Bankası Genel Müdür yardımcısı Temel Tayyar Yeşil da katılım bankacılığının Türkiye ve dünyadaki uygulamaları hakkında bilgi vereceklerini anlattı.

Yeşil, konuyla ilgili KKTC’deki ihtiyaçları dinlemek istediklerini dile getirdi.

İBRAHİMOĞLU: “PROJE BANKACILIĞINDA 24 YILLIK DENEYİMİMİZ VAR”

KKTC Kalkınma Bankası Başkanı Ercan İbrahimoğlu açılışta yaptığı konuşmada, Kalkınma Bankası faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi.

KKTC Kalkınma Bankası’nın İslam Kalkınma Bankası üye ülkeleri Ulusal Kalkınma ve Finans Enstitüleri Birliği (ADFIMI) ve Asya Pasifik Bölgesi Kalkınma Finans Enstitüleri Birliği’ne (ADFIAP) üye olduğunu; dünya çapındaki organizasyonlarına katılarak ülkeyi temsil ettiğini dile getiren İbrahimoğlu şöyle devam etti:

“Bankamız ‘proje bankacılığı’ alanında 24 yıllık deneyimi ile ülkemizin sürdürülebilir kalkınmada lider bankasıdır. Başta turizm, sanayi, eğitim ve sağlık olmak üzere 35 farklı alanda finansman desteği sağlayarak pek çok işletmenin gelişiminde önemli bir paydaş olduğumuzu belirmek isterim.

Bankamız bölgesel ve sektörel düzeyde kalkınma bankacılığı bilgi birikimi ve deneyimi ile reel sektör yatırımlarını 546 milyon TL üzerinde kredi tutarı ile desteklerini sürdürmektedir.”

“BANKAMIZ HER DÖNEM YENİ FİNANSMAN İMKÂNLARINA AÇIKTIR”

İbrahimoğlu konuşmasında katılım bankalarının ekonomiye önemli katkıları olduğunu anlattı.

“Bankamız her dönem yeni finansman imkânlarına açıktır” diyen İbrahimoğlu bu çerçevede ilgili kurum ve kuruluşlarla görüşmeler yaptıklarını; işbirliği için her türlü fırsatı değerlendirdiklerini kaydetti.

“İslam Kalkınma Bankası tarafından bankamıza yatırım kaynağı fonu sağlanması için gerekli girişimleri Mayıs 2017’de Cidde’de başlatmış bulunuyoruz.” şeklinde konuşan İbrahimoğlu şöyle devam etti:

“İslami şartlara uygun kredi verilmesi için mevzuatta bazı küçük değişikliklerin yapılması gerektiğinin bilinciyle, yatırımcı kitlesinden gelen talep ve kaynak temini konusunda gelişme sağlayabilirsek uygulamaya sokabileceğimizi düşünüyoruz. Burada kaynağın maliyeti ve kullandırım koşullarının yatırımcıların taleplerine uygunluğu önem kazanmaktadır. Ayrıca, yabancı kaynağa garanti konusuna çözüm getirmemiz gerekecektir. Bu konuda her zaman yanımızda olan TC devlet ve hükümet yetkilileri ile Kalkınma Ekonomik İşbirliği Ofisi yetkililerinin destekleri ile aşabileceğimize inanıyorum.”

Sürdürülebilir finans bilinciyle, ekonomik kalkınma yanında çevresel ve sosyal sürdürülebilirliği de hedeflerine eklediklerini dile getiren İbrahimoğlu, ekonomi ve çevre dostu yenilenebilir enerji yatırımlarını desteklemeyi amaçladıklarını anlattı.

10 OTURUM GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Yarın da devam edecek ve 10 oturumun yapılacak Çalıştayda, “İslami Finansa Genel Bakış”, “İslami Finans ve Bankacılık Esasları”, “Katılım Bankacılık Prensipleri”, “Katılım Bankacılığı Uygulamaları”, “Katılım Bankacılığı İçin Yasal Düzenlemeler” gibi konular ele alınacak.

Çalıştaya ilgili kamu kuruluşlarından temsilciler, Kalkınma Bankası çalışanları, akademisyenler ve Türkiye’den konuklar katılıyor.