İslam teminata bağlandı

Evrim Kamalı - Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da 15 Aralık tarihinde akşamüzeri meydana gelen trafik kazasında yaya olarak yolu karşıya geçmeye çalışan müşteki Hüseyin Arslan'a çarparak ağır yaralanmasına sebep olan motor sürücüsü zanlı Hamza İslam dün teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis çavuşu Özhan Öz olayla ilgili bulguları aktardı. Öz huzurda bulunan zanlı Hamza İslam'ın 15 Aralık tarihinde saat 20.15 raddelerinde, yönetimindeki PG 403 plakalı motosikletin, yolu karşıdan karşıya yaya geçidi olmayan bir yerden geçmeye çalışan 43 yaşındaki Hüseyin Arslan'a dikkatsizlik sonucu çarpması neticesinde ağır yaralanmasına sebep olduğunu söyledi. Polis kazanın etkisi ile ağır şekilde yaralanan müşteki Arslan'ın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğünü ve hayati tehlikesinin devam ettiğini belirtti. Polis çavuşu Özhan Öz zanlı ve müşteki den alınan kan örneklerinin temiz çıktığını ancak mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturma halen devam etsede zanlının etki etme olasılığı kalmadığını belirterek mahkemenin uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışınının yasaklanmas, hafta 2 gün ispati vücut etmesi ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 100 biner TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.