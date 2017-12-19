İslam 2 gün daha tutuklu kalacak

Evrim Kamalı - Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da 15 Aralık tarihinde akşamüzeri meydana gelen trafik kazasında yaya olarak yolu karşıya geçmeye çalışan müşteki Hüseyin Arslan'a çarparak ağır yaralanmasına sebep olan motor sürücüsü zanlı Hamza İslam dün ek tutukluluk süresi talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis çavuşu Özhan Öz olayla ilgili bulguları aktardı. Öz huzurda bulunan zanlı Hamza İslam'ın 15 Aralık tarihinde saat 20.15 raddelerinde, yönetimindeki PG 403 plakalı motosikletin, yolu karşıdan karşıya yaya geçidi olmayan bir yerden geçmeye çalışan 43 yaşındaki Hüseyin Arslan'a dikkatsizlik sonucu çarpması neticesinde ağır yaralanmasına sebep olduğunu söyledi. Polis kazanın etkisi ile ağır şekilde yaralanan müşteki Arslan'ın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğünü ve hayati tehlikesinin devam ettiğini belirtti. Polis çavuşu Özhan Öz mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini, olay yerinde bulunan görgü tanıklarının ifadesinin alınacağını belirterek müştekinin sağlık durumunu da göz önünde tutarak 2 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının soruşturma maksatlı poliste 2 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.