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26 Ocak 2017 Perşembe 10:58

İskele’ye Tapu Amirliği

İskele'ye Tapu Amirliği
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İskele ilçesinde, “hizmete daha kolay ve rahat erişim amacıyla” İskele Kaza Tapu Amirliği açıldı.

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, İskele Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla  eylül ayında yapımına başlayan İskele Kaza Tapu Amirliği 23 Ocak’tan itibaren İskele Kaymakamlığı içerisinde  hizmet vermeye başladı.

SADIKOĞLU

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu  İskele Kaza Tapu Amirliği’ni ziyaret ederek Şube Amiri Tamer Aylanç ile görüştü

Kağıt üzerinde ilçe olan İskele’nin tam anlamıyla ilçe olması için yılmadan çalışmaya devam edeceklerini belirten Başkan Sadıkoğlu, Tapu ve Kadastro Dairesi’ni ise İskele’ye kazandırmış olmanın haklı gururunu yaşadıklarını ifade etti.

İskele Belediye Başkanı, İskele ve beldeleri başta olmak üzere tüm İskele İlçesi’ne hizmet vermeye başlayan İskele Kaza Tapu Amirliği’nin İskele’ye kazandırılmasında emeği geçen İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürü Berna Selengin ve İskele Kaymakamı Kemal Yılmaz başta olmak üzere herkese teşekkürlerini de sundu.

İskele Kaza Tapu Amirliği, Şube Amiri Tamer Aylanç  Tapu ve Kadastro Dairesi’nin İskele’ye kazandırılmış olmasının devrim niteliğinde olduğunu kaydetti.

Toplam 13 personeli bulunan İskele Kaza Tapu Amirliği, İskele ilçesine bağlı 49 köye hizmet veriyor.

İçerisinde vezne, yerel araştırma şubesi, hacizler şubesi, kayıt şubesi, takrirler şubesi ve dilekçe şubesi bulunan İskele Kaza Tapu Amirliği, hafta içi 08.30-15.30 Perşembe 08.30-13.00 ve 14.00-18.00 saatleri arasında açık ancak vezne işlemleri 08.45-12.00 saatleri arasında yapılabiliyor. 

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