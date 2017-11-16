İSKELE’NİN BATI GİRİŞİ TRAFİĞE KAPATILDI

İskele Belediyesi tarafından tehlike arz ettiği ve kazaya davetiye çıkardığı için projelendirilen İskele Batı Girişi olarak da bilinen güzergâhta başlayan kaldırım ve altyapı çalışmalarından dolayı, yol, yaklaşık 15 gün süreyle kapalı olacak.Bahse konu yolun yapımı, İskele Belediyesi’nin öz kaynakları ile TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi tarafından karşılanıyor.İskele Belediyesi, Lefkoşa’dan gelecek ve Lefkoşa’ya gidecek vatandaşlardan, yol çalışması bitinceye kadar, giriş ve çıkışları, Ünimar çemberi olarak bilinen yoldan yapmalarını istendi.