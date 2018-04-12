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İSKELE’DEKİ BARINAK KARANTİNAYA ALINDI

İSKELE’DEKİ BARINAK KARANTİNAYA ALINDI

12 Nisan 2018 Perşembe 14:46
İSKELE’DEKİ BARINAK KARANTİNAYA ALINDI
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İSKELE’DEKİ BARINAK KARANTİNAYA ALINDI

VETERİNER DAİRESİ, İSKELE BELEDİYESİ’NİN ÇAĞRISI ÜZERİNE İNCELEMELERDE BULUNDU

 İskele Belediyesi, bulaşıcı hastalığın artması üzerine, bölgedeki barınağı geçici bir süreliğine karantinaya aldı. 

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Belediyenin Veteriner Dairesi ile yaptığı görüşmelerin ardından, barınakta incelemelerde bulunan Daire yetkilileri, barınakta tespit edilen “gençlik hastalığından (distemper)” ötürü barınağın karantinaya alındığını duyurdu.

Girne’deki özel bir barınakta yaşanan sıkıntıların aynısının İskele Belediyesi Hayvan Barınağı’nda da baş göstermesinin ardından İskele’deki barınak veteriner kontrolünden geçirildi. 

Yapılan incelemenin ardından karantinaya alınan barınakta gençlik hastalığına rastlandığına dikkat çekildi. 

Açıklamada ayrıca barınağa, karantina altına alındığı bugünden itibaren bulaşıcı hastalık nedeni ile giriş ve çıkışların yasaklandığı belirtildi. 

HÜRBAĞ: “HASTALIK DIŞARIDAN GELDİ” 

İskele Veteriner Dairesi Sorumlusu Mustafa Hürbağ, bugün barınakta yaptığı incelemenin ardından söz konusu hastalığın dışarıdan geldiğini, bu sebepten diğer tüm köpeklerin risk altında olduğunu söyledi.

Barınakta bulunan 105 köpekten beşinin durumunun kritik olduğunu belirten Hürbağ, barınağa, karantina altında bulunduğu sürece, köpek alınmasının ve verilmesinin ayrıca insanların da barınağa girişlerinin yasaklandığını ifade etti. 

SADIKOĞLU’NDAN SAĞDUYU ÇAĞRISI

Henüz yapımı devam eden barınağa, sahipsiz ve bakıma muhtaç oldukları için kapasitesinin üzerinde köpek almak zorunda kaldıklarını ifade eden İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu, konuyla ilgili açıklamasında, barınakta 4 belediye personelinin görevli olduğunu, 2 de gönüllü veteriner tarafından, köpeklerin, her hafta rutin kontrolden geçirildiğini belirtti. 

Sadıkoğlu, gerekirse bu sayının arttırılacağını da söyledi. 

Barınaktaki rutin kontroller sırasında yaklaşık 2 hafta önce 8 köpekte bordotella (solunum yolu) hastalığının tespit edildiğini belirten Sadıkoğlu, veterinerlerin vakit kaybetmeden olaya müdahale ettiklerini ancak 3 tanesini tüm uğraşlara rağmen kurtaramadıklarını hatırlattı. 

Bordotella (solunum yolu) hastalığına ek olarak gençlik hastalığının da tespit edilmesinin ardından Veteriner Dairesi ile görüştüklerini söyleyen Sadıkoğlu, bugün İskele Veteriner Dairesi tarafından barınağın incelendiğini ve karantinaya alınmasının uygun görüldüğünü söyledi. 

Halktan özellikle bu süreçte sağduyulu olmalarını isteyen İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, “Elimizden geleni yapıyoruz. Çeşitli projelerle sevimli dostlarımızı destekliyoruz, bakımlarını yapıyor, yaşamlarını sürdürmelerini sağlıyoruz. Onların tedavisi ve sağlıklı yaşamaları için bizler elimizden geleni yapıyoruz, kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı. 

Anahtar Kelimeler:
Mustafa HürbağHayvan Barınağı
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