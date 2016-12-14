İskele’de Yeni Yıl Etkinlikleri İptal Edildi

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve Meclis üyeleri; yeni yıl dolayısıyla İskele kent merkezinde yapılacak ışıklandırma ve süsleme etkinliğini oy birliği ile iptal etti.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve Meclis üyeleri; yeni yıl dolayısıyla İskele kent merkezinde yapılacak ışıklandırma ve süsleme etkinliğini oy birliği ile iptal etti.

Belediye Meclisi ayrıca, her yıl geleneksel olarak düzenlenen İskele Belediyesi yeni yıl yemeğini de iptal etme kararı aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu yaptığı açıklamada, son dönemde gerek ülkemiz gerek Türkiye ve dünyada meydana gelen acı olaylardan ötürü bu kararı aldıklarını söyledi.