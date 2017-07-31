İskele’de yavru yunus kurtarıldı

Yaklaşık 45 dakika süren kurtarma operasyonunun sonunda sevimli yunus, soğuk suya bırakılmasının ardından gözden kayboldu. Kurtarma operasyonuna tanıklık eden büyük küçük herkes, rahat bir nefes aldı.İskele Belediyesi personeli ve denize girmek için bölgede bulunan vatandaşlar tarafından fark edilen yunusun akıbeti, hiç vakit kaybedilmeden İskele Belediyesi’ne bildirildi. Vatandaşların meraklı bakışları altında kurtarılmayı bekleyen sevimli yunusa ilk müdahale ise telefonla ulaşılan DAÜ-SAGAM Başkanı ve DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, Biyolojik Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Burak Ali Çiçek’ten geldi. İlk olarak herhangi bir yarası olup olmadığını kontrol eden Çiçek, yavru yunusun sağlıklı olduğunu tespit etmesinin ardından kurtarma operasyonuna başladı.DAÜ Deep Dive Dalış Merkezi’nden getirilen bot eşliğinde yaklaşık 5 km sonra, akıntının tespit edildiği anda soğuk suya bırakılan sevimli yunus, daha sonra gözden kayboldu. Yavru yunusu kurtarma operasyonuna DAÜ Deep Dive Dalış Merkezi Direktörü Erol Adalıer ile özel bir merkezde dalış koordinatörü olan Savaş Yapman da eşlik etti.İskele Belediye personeli Ebru Kırmızı tarafından görüntülenen kurtarma operasyonunda ustabaşı Cengiz Er de hazır bulundu