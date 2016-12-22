İskele’de Şehitleri Anma Gecesi Düzenlendi

21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla İskele’de anma gecesi düzenlendi.

21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla İskele’de anma gecesi düzenlendi.

Etkinlik, İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun öncülüğünde, İskele Şehit İlker Karter İlkokulu, Bekirpaşa Lisesi ile İskele Ticaret Lisesi işbirliğinde düzenlendi.

İskele Belediyesi Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, İskele Atatürk Kültür Merkezi’nde dün akşam saat 19.00’da yer alan etkinlik, dua okunması ardından Ulu Önder Atatürk ve şehitler için bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Etkinliğe, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Belediye Meclisi Üyeleri, okul müdürleri, öğretmenleri ve öğrencilerin yanı sıra vatandaşlar da katıldı.

SADIKOĞLU SAVAŞLARIN BİTMESİNİ DİLEDİ

Şehitleri anma gecesinde konuşan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, savaşın insanlar üzerinde bıraktığı etkilere dikkat çekerek, “Savaşın, insan yaşamı üzerindeki tehditleri saymakla bitmez. İnsanların yaşama hakkını elinden alır, ekonomik düzeyi alt üst eder, insanları aç susuz bırakır, öldürür, evsiz barksız bırakır, göçmen konumuna düşürür. Tıpkı yıllar önce bizlerin yaşadığı gibi” dedi.

Binlerce sivil insanın hayatını kaybettiği Ortadoğu’da da aynı acıların yaşandığını belirten Sadıkoğlu, insanlık suçunun işlendiği Ortadoğu ve tüm dünyadaki savaş halinin bir an evvel son bulmasını temenni etti.

İskele AKM’deki anma törende; şiirler okunarak, İskele Belediye Tiyatrosu Yönetmeni Sami Yakar’ın hazırladığı, öğrencilerin sahneye koyduğu oratoryo tiyatro gösterimi de törene katılanlara duygusal anlar yaşattı.

Anma töreni, katılımcılara teşekkür belgelerinin verilmesiyle tamamlandı.