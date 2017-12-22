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İSKELE’DE ŞEHİTLERİ ANMA GECESİ DÜZENLENDİ

İSKELE’DE ŞEHİTLERİ ANMA GECESİ DÜZENLENDİ

22 Aralık 2017 Cuma 14:51
İSKELE’DE ŞEHİTLERİ ANMA GECESİ DÜZENLENDİ
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21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla İskele’de şehitleri anma gecesi düzenlendi. 

İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun öncülüğünde İskele Şehit İlker Karter İlkokulu, Bekirpaşa Lisesi ve İskele Ticaret Lisesi işbirliğinde düzenlenen etkinlik İskele Atatürk Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Belediyeden verilen bilgiye göre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan anma gecesinde Din İşleri Başkan Yardımcısı Fahrettin Öğdü Kuran-ı Kerim ve dua okudu. Törene,  İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Erdoğan Çelebi, İskele Polis Müdür Vekili Ahmet Beşerler, belediye meclis üyeleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, 21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası’nın Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinde önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Sadıkoğlu, “7’den 70’e çok sayıda insanımızın yaşama hakkını elinden aldı. Vatandaşlarımız evsiz bırakıldı, göçe zorlandı. Soykırıma karşı direnen, canları pahasına mücadele eden ve bizlere huzur içinde yaşayabileceğimiz bu toprakları miras bırakan şehitlerimizin katkısını hiçbir zaman unutmamalıyız” dedi.

Gecede, İskele Belediye Tiyatrosu’nun ‘’Nöbette’’ adlı oyunu da sahnelendi.  Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Erdoğan Çelebi, oyun sonrasında İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na ve İskele Belediyesi Tiyatro ekibine teşekkür belgesi ve plaket takdim etti. 

Bekirpaşa Lisesi, İskele Ticaret Lisesi, Şehit İlker Karter İlkokulu öğrencileri öğretmenleriyle birlikte geceye slayt gösterisi, şiir, koro ve müzik dinletisiyle katkı koydu. Gece sonunda katılımcılara teşekkür belgesi verildi.

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