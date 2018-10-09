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İskele’de Pembe Balon Etkinliği… Meme Kanserine Karşı Farkındalık İçin Yürüdüler

İskele’de Pembe Balon Etkinliği… Meme Kanserine Karşı Farkındalık İçin Yürüdüler

09 Ekim 2018 Salı 12:28
İskele’de Pembe Balon Etkinliği… Meme Kanserine Karşı Farkındalık İçin Yürüdüler

İskele’de bugün meme kanserine karşı farkındalık çalışmaları çerçevesinde “Pembe Balon” etkinliği yapıldı.


Her yıl 1-31 Ekim tarihleri arasında Meme Kanserine dikkat çekmek için bir dizi etkinliğe ev sahipliği yapan İskele Belediyesi, bu yıl da Kanser Hastalarına Yardım Derneği ve İskele bölge gönüllüleri ile birlikte farkındalık için iş birliği yaptı. 


İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 7’ncisi düzenlenen Pembe Balon etkinliğinde farkındalık için yüründü, pembe renkli kıyafetler ve balonlarla Meme Kanserine dikkat çekildi. 


7. PEMBE BALON ETKİNLİĞİ 
İskele Sağlık Merkezi önünden başlayıp, İskele Ecevit Meydanı’nda son bulan yürüyüşe gönüllülerin yanı sıra İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, meclis üyeleri, İskele Belediyesi Sağlık Birimi, bazı köy muhtarları, Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, İskele Bölge Gönüllüleri Başkanı Ersin Nizam, okullar, kurum, kuruluş ve dernekler ile vatandaşlar da destek verdi.  


SADIKOĞLU: “ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR”


Etkinlikte konuşan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu,  erken teşhisin önemine dikkat çekti.


 “Yürüyüşümüzdeki esas amaç gerçek anlamda farkındalık yaratmak. Çünkü bu rahatsızlıkta en önemli şey erken erken teşhistir. Erken teşhis demek bu yakalanılan rahatsızlık sürecinin daha kısa bir sürede, belki de ilk müdahalede ortadan kaldırılması demektir” diyen Sadıkoğlu, sosyal sorumluluk projelerine büyük önem verdiklerini söyledi.


KOCAİSMAİL: “İSKELE FARKINDALIK YARATIYOR”
Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail ise İskele’nin Pembe Balon etkinliğiyle büyük bir farkındalık yarattığını söyledi.


Kocaismail, “İskele, her yıl büyük bir farkındalık yaratıyor. Belediye Başkanımız, kaymakamlığımız, okullarımız her şekilde bize destek veriyor. 2003 yılında İskele’de 1 kanser hastası varken şimdiler de bu rakam 50’nin üzerinde” diye konuştu.


Kanser bildiriminin zorunlu kılınacağı yasanın Cumhuriyet Meclisi’nden geçmesi gerektiğini söyleyen Koacaismail, hangi bölgede kaç vaka olduğunun bilinmesi gerektiğini ifade etti.


Son Güncelleme: 09.10.2018 15:38
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