İskele’de “Liderlerimiz Yaşıyor” Fotoğraf Sergisi

Mağusa Mesarya Lions Kulübü, 100’üncü Yıl Mehmetçik Karpaz Lions Kulübü ve İskele Bekir Paşa Lisesi işbirliğinde "Liderlerimiz Yaşıyor" isimli Fotoğraf Sergisi düzenledi.
Mağusa Mesarya Lions Kulübü’nden verilen bilgiye göre, sergi, İskele Kaymakamı Ahmet Cenk Musaoğluları, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orcan, İskele Polis Müdürü Şengul Kadı, Sivil Savunma Teşkilatı İskele Bölge Müdürü Ali Orçan'ın da katıldığı törenle ziyarete açıldı.
İskele Belediye Gazinosu’ndaki sergi, 17 Ocak Pazar gününe kadar 10:00 ile 15:00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.