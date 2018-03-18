Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
116322
ALTIN
166.134
DOLAR
3.9396
STERLİN
5.5166
EURO
4.8421
Devlet piyangosu çekildi
DEVLET PİYANGOSU ÇEKİLDİ!
Akaryakıta Zam!
AKARYAKITA ZAM!
GAZİMAĞUSA’DA YANGIN
GAZİMAĞUSA’DA YANGIN
KALECİK’TE KANUNSUZ BALIK AVLAMA
KALECİK’TE KANUNSUZ BALIK AVLAMA
banner256
Flaş Haber
Akaryakıta Zam!
Kapat

İSKELE’DE, LARNAKA ŞEHİTLER ANITI’NDA TÖREN DÜZENLENDİ

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103. yıldönümü nedeniyle İskele’de tören düzenlendi.

İSKELE’DE, LARNAKA ŞEHİTLER ANITI’NDA TÖREN DÜZENLENDİ

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103. yıldönümü nedeniyle İskele’de tören düzenlendi.

18 Mart 2018 Pazar 15:05
İSKELE’DE, LARNAKA ŞEHİTLER ANITI’NDA TÖREN DÜZENLENDİ
banner238

18 MART ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ... İSKELE’DE, LARNAKA ŞEHİTLER ANITI’NDA TÖREN DÜZENLENDİ

SANCAK: “18 MART, TÜRK VATANININ PARÇALANAMAYACAĞININ KANITI”

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103. yıldönümü nedeniyle İskele’de tören düzenlendi.

İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Larnaka Şehitler Anıtı önünde düzenlenen tören, anıta çelenklerin konulmasıyla başladı; saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.

Törene, İskele Kaymakam Muavini Necmi Karakılıç, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı adına Hava Savunma Binbaşı Barış İldeniz, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı adına Piyade Yarbay Mustafa Horkal, İskele Polis Müdür Muavini Ahmet Beşerler, siyasi parti temsilcileri, okullar, kurum, kuruluş ve dernek temsilcilerinin yanı sıra vatandaşlar katıldı.

SANCAK:  “18 MART, TÜRK VATANININ PARÇALANAMAYACAĞININ KANITIDIR”

Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan 28. Tümen Hava Savunma Tabur Komutanlığı’ndan Teğmen Burak Sancak, 18 Mart’ın, Türk vatanının parçalanamayacağının bir kanıtı olduğuna dikkat çekti.

Sancak, “Kutsal vatan toprakları uğruna canlarını hiçe sayan şehitleri unutmamak, gösterdikleri fedakarlık ve destansı mücadeleyi yeni nesillere aktarmak boynumuzun borcudur” dedi.

Törende, Bekirpaşa Lisesi öğrencisi Sıla Akgün Can ‘Çanakkale Destanı’, Şehit İlker Karter İlkokulu öğrencisi Azra Durak ise ‘Çanakkale Zaferi’ isimli şiir okudu.

Larnaka Şehitler Anıtı’ndaki tören Din İşleri Başkan Yardımcısı Fahrettin Öğdü’nün şehitler için okuduğu duayla tamamlandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TÜKETİCİLER DERNEĞİ BAKANLIK, BASIN VE HALKTAN İLGİ İSTEDİ
TÜKETİCİLER DERNEĞİ BAKANLIK, BASIN VE HALKTAN İLGİ İSTEDİ
YDP GENEL BAŞKANI YENİDEN ERHAN ARIKLI
YDP GENEL BAŞKANI YENİDEN ERHAN ARIKLI
RAPOR VE KAZALARIN BİRİNCİ SEBEBİ SÜRAT
RAPOR VE KAZALARIN BİRİNCİ SEBEBİ SÜRAT

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim