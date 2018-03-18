18 MART ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ... İSKELE’DE, LARNAKA ŞEHİTLER ANITI’NDA TÖREN DÜZENLENDİ

SANCAK: “18 MART, TÜRK VATANININ PARÇALANAMAYACAĞININ KANITI”



18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103. yıldönümü nedeniyle İskele’de tören düzenlendi.



İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Larnaka Şehitler Anıtı önünde düzenlenen tören, anıta çelenklerin konulmasıyla başladı; saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.



Törene, İskele Kaymakam Muavini Necmi Karakılıç, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı adına Hava Savunma Binbaşı Barış İldeniz, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı adına Piyade Yarbay Mustafa Horkal, İskele Polis Müdür Muavini Ahmet Beşerler, siyasi parti temsilcileri, okullar, kurum, kuruluş ve dernek temsilcilerinin yanı sıra vatandaşlar katıldı.



SANCAK: “18 MART, TÜRK VATANININ PARÇALANAMAYACAĞININ KANITIDIR”



Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan 28. Tümen Hava Savunma Tabur Komutanlığı’ndan Teğmen Burak Sancak, 18 Mart’ın, Türk vatanının parçalanamayacağının bir kanıtı olduğuna dikkat çekti.



Sancak, “Kutsal vatan toprakları uğruna canlarını hiçe sayan şehitleri unutmamak, gösterdikleri fedakarlık ve destansı mücadeleyi yeni nesillere aktarmak boynumuzun borcudur” dedi.



Törende, Bekirpaşa Lisesi öğrencisi Sıla Akgün Can ‘Çanakkale Destanı’, Şehit İlker Karter İlkokulu öğrencisi Azra Durak ise ‘Çanakkale Zaferi’ isimli şiir okudu.



Larnaka Şehitler Anıtı’ndaki tören Din İşleri Başkan Yardımcısı Fahrettin Öğdü’nün şehitler için okuduğu duayla tamamlandı.