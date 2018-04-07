İSKELE’DE İŞ KAZASI
BETON DÖKÜLÜRKEN KARKASI ÇÖKEN OTEL İNŞAATINDA 5 İŞÇİ YARALANDI
Beton dökülürken karkası çöken otel inşaatında 5 işçi yaralandı.
Polisin verdiği bilgiye göre, iş kazası bugün saat 14.30 sıralarında oldu.
İskele Belediyesi Makenzi halk plajı bölgesinde yapımını Kotitaş Turizm AŞ.’nin yürüttüğü inşaatın birinci katında beton dökülürken karkas çöktü.
Karkasta üzerinde çalışan 5 işçi; Cemal Hogey (E-40), Medeni Akbal (E-30), Dursun Bolat (E-37), Ercan Sezgen (E-20) ve Cemal Kayaş (E-36) yaralandı. Yaralılar Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.