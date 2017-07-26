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26 Temmuz 2017 Çarşamba 10:20

İskele’de “Güzelyalı Beykoz Parkı” Açıldı

İskele Belediyesi dün akşam Güzelyalı Mahallesi’ne yapılan Güzelyalı Beykoz Parkı’nın açılışını yaptı.

İskele'de 'Güzelyalı Beykoz Parkı” Açıldı
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İskele Belediyesi dün akşam Güzelyalı Mahallesi’ne yapılan Güzelyalı Beykoz Parkı’nın açılışını yaptı.

İskele Belediyesi’nin, kardeş belediye İstanbul/Beykoz Belediyesi’nin katkılarıyla İskele Belediyesi personeli tarafından yapımı tamamlanan parkın açılışına İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Beykoz Belediyesi Başkan Yardımcısı Mahmut Gülbasar ve İçişleri Bakanlığı Yerel Yönetimler Müdürü Türel Öksüzoğlu ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Taner Nusret de katıldı.

İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan açılışta, İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu da gösteri sundu.

Güzelyalı Mahallesi sakinlerinden Cevriye Bağrışan zeytin dallarını yakarak, misafirleri ve parkı tütsüledi.

SADIKOĞLU: “SÖZÜMÜZÜ TUTMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ”

Güzelyalı Beykoz Parkı’nın açılış konuşmasını Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu yaptı.

Sadıkoğlu 2 buçuk yıl önce Güzelyalı Mahallesi’ni ziyareti sırasında park talebinin kendisine 10 yaşındaki Nalan Tepe’den geldiğini söyledi. Bu talebe kayıtsız kalamadıklarını ve küçük Nalan’a söz verdiklerini ifade eden Sadıkoğlu, bugün bu sözü tuttuklarını Nalan ve arkadaşlarını mutlu etmenin haklı gururunu yaşadıklarını belirtti.

Başkan Hasan Sadıkoğlu konuşmasının sonunda ise 2008 yılında Beykoz Belediyesi ile başlayan kardeşliğin, gönül bağının, ebedi olmasını diledi.

Sadıkoğlu, Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek’e, Başkan Yardımcısı Mahmut Gülbasar ve ekibine, Beykoz Belediyesi Meclis Üyelerine, İskele Belediye personeline ve meclis üyelerine teşekkür etti.

GÜLBASAR: “İSKELE HALKINA HAYIRLI OLSUN”

Konuşmasına Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek’in selamlarını ileterek başlayan Beykoz Belediyesi Başkan Yardımcısı Mahmut Gülbasar, 2016 yılında Güzelyalı Mahallesi’ne yapılacak parkın projelendirildiğini ve mefruşatların da bu projeye göre hazırlandığını söyledi.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve personeline teşekkür eden Gülbasar, parkın Güzelyalı Mahallesi sakinlerine ve İskele Halkına hayırlı olmasını diledi.

ÇOCUKLARDAN İSKELE VE BEYKOZ BELEDİYELERİNE TEŞEKKÜR

Açılış konuşmalarının ardından, Güzelyalı Mahallesi’nde yaşayan çocuklar Nalan, Ela, Melek ve Dila, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile Beykoz Belediyesi Başkan Yardımcısı Mahmut Gülbasar’a teşekkür etti.

Açılış etkinliği Güzelyalı Beykoz Parkı’nın açılış kurdelesinin kesilmesi ve parkın gezilmesi ile son buldu.

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