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İskele’de gayrimüslim mezarlığı için çalışmalar sürüyor

İskele’de gayrimüslim mezarlığı için çalışmalar sürüyor

16 Ekim 2018 Salı 12:59
İskele’de gayrimüslim mezarlığı için çalışmalar sürüyor

Bölgede yaşayan yabancıların hassasiyetlerini göz önünde bulunduran İskele Belediyesi, gayrimüslim mezarlığı yapımı için çalışmalarını sürdürüyor. 

Belediyeden verilen bilgiye göre, Vakıflar İdaresi iş birliğinde İskele’nin btı girişinde bulunan Rum Mezarlığı’nı bakımdan geçiren İskele Belediyesi, bu mezarlığın üst kısmındaki boş alanı ise İskele ve köylerinde yaşayan, hayatlarının sonunda buraya defnedilmek isteyen yabancılar için gayrimüslim mezarlığı olarak düzenliyor.

SADIKOĞLU: “GAYRİMÜSLİM MEZARLIĞI BİR İHTİYAÇTI”

Konuyla ilgili açıklama yapan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, İskele’de yaşayan ve İskele’yi seven çok sayıda yabancının hayatlarının sonunda buraya defnedilmek istedikleri için gayrimüslim mezarlığı yapılması kararı aldıklarını söyledi.  

Bölgede yaşayan yabancılar nedeniyle gayrimüslim mezarlığının artık bir ihtiyaç haline dönüştüğünü ifade eden Sadıkoğlu, Vakıflar İdaresi ile yaptıkları görüşmenin olumlu sonuçlanmasının ardından çalışmaların başladığını söyledi.

İskele Belediye Başkanı, “kültürlerin buluşma noktası” diye nitelediği İskele’de bugüne kadar yapılmayan bir hizmeti vermek için çalıştıklarını da sözlerine ekledi. 

 

Son Güncelleme: 16.10.2018 18:09
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