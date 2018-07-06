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İskele’de büyük heyecan başlıyor

İskele’de büyük heyecan başlıyor

06 Temmuz 2018 Cuma 23:30
İskele’de büyük heyecan başlıyor

İskele’de büyük heyecan başlıyor

2018 Şeker Sigorta Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın üçüncü yarışı 7-8 Temmuz 2018 tarihlerinde gerçekleşiyor. Bu yıl 50’ncisi yapılan İskele Festivali’nde 10’uncu kez düzenlenecek olacak olan İskele Rallisi her yıl olduğu gibi yine 2 gün sürecek.

Seyirci Özel Etabı Cumartesi günü

Toplam 57.24 kilometrelik Özel Etap uzunluğunda gerçekleşecek olan İskele Rallisi, 7 Temmuz Cumartesi saat 18.00’de İskele Panayırı’ndan verilecek start ile başlayacak. 18 aracın start alacağı ve 2.22 kilometreden oluşan etapta ilk araç saat 18.24’de start alacak ve ilk gün panayır alanının arkasına kurulan seyirci özel etabıyla son bulacak.

Seyirci noktası

7 Temmuz günü başlayacak olan İskele Rallisi’nde seyircilerin yarışı yakından takip edebilmesi için özel alanlar da tahsis edildi. Seyirci Özel Etabı’nı izlemek isteyen vatandaşlar, İskele’de bulunan Sadıkoğlu Petrol karşısından Dr. Fazıl Küçük Spor Salonu’na doğru girerek seyirci noktasına ulaşabilecekler.

8 Temmuz Pazar

İskele Rallisi’nde ekipler 8 Temmuz Pazar günü sırası ile ikişer kez Topçuköy, Sınırüstü ve İskele etaplarını geçtikten sonra Makenzi Beach’te ödül törenine giderek İskele Rallisi’ni sonlandıracaklar.

Topcuköy Etabı

İlk aracın 09.58’de start alacağı toplam 9.06 kilometrelik Topcuköy Etabı, Sınırüstü-Altınova yolu üzerinden başlayacak ve Topcuköy’de sona erecek.

Sınırüstü Etabı

İlk aracın 12.54’te start alacağı toplam 9.67 kilometrelik Sınırüstü Etabı, Topcuköy Etabı ile aynı noktadan başlayarak Altınova asfaltını geçmesinin ardından İskele içinde son bulacak.

İskele Etabı

İskele Rallisi’nin son etabı olan İskele Etabı’nda ilk araç 15.50’de start alacak. Toplam 7.67 kilometreden oluşan İskele Etabı’na ulaşmak isteyen ralli severler, İskele içinden çıkarak İskele çöplüğüne giden yola ayrılmalarının ardından sol tarafta start noktasını görebileceklerdir. Araçlar, Topcuköy yolunu karşıya geçerek İskele içinde yarışa son verecekler.

Liderlikte büyük çekişme

2018 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nda 47.5 puanla lider durumda Sadık Bilgimer - Ömer Akbelen ikilisi, 42 puanla Mehmet Çocuk - Ahmet Akbıçak ikilisi ve 3’üncü sırada Cevdet Alptürk - Mustafa Yücener ikilisi ise 41 puanla sezona devam ediyorlar.

i.

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