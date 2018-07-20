İskele’de Barış ve Özgürlük Bayramı vesilesiyle törenler düzenlendi

İskele’de, Mutlu Barış Harekâtı’nın 44’üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında Atatürk Anıtı önünde anma töreni, Ecevit Meydanı’nda resmi geçit töreni düzenlendi.



Atatürk Anıtı önündeki törende Anıt’a çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.



Belediye açıklamasına göre, İskele Ecevit Meydanı’ndaki törende ilk olarak İskele Kaymakam Muavini Necmi Karakılıç, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Piyade Yarbay Mustafa Horkal halkı selamladı.



Piyade Yüzbaşı Aziz Öztürk tarafından yapılan günün anlam ve önemini belirten konuşmada,

“Kıbrıs Türk halkı açısından 20 Temmuz 1974 gerçeğinin apayrı bir anlamı ve önemi vardır. Çünkü Mutlu Barış Harekâtı, sadece o günlerdeki kötü durumu tersine çevirmekle kalmamış, bir anavatan güvencesini de beraberinde getirmiştir. Kıbrıs Türk halkının kötü kaderini yenerek aydınlığı yakaladığı gün olan 20 Temmuz, özgürlüğe ve insanca yaşama sahip onurlu bir toplum olarak varlığımızın pekiştirildiği ve dünyaya ilan edildiği şahlanış günüdür” dedi.



Törende, İskele Belediyesi Yıldızlar Halk Dansları Ekibi ve Kuzeyin Yıldızları Ekibi gösteri sundu,

İskele Ticaret Lisesi öğrencisi Aynur Aydın “20 Temmuz Sabahı” ve Bekirpaşa Lisesi Öğrencisi Nilgün Esin Çıtak “Kıbrıs Bağımsızlık Marşı” isimli şiiri okudu. Tören resmi geçit ile sona erdi.



Törenlere İskele Kaymakam Muavini Necmi Karakılıç, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, KTBK adına Tank Yarbay Hakan Daşdan, GKK adına Piyade Yarbay Mustafa Horkal, İskele Polis Müdür Vekili Ahmet Beşerler de katıldı.



