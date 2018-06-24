İskele’de 28 sandıktan 16’sı açıldı

YEREL KURULUŞ ORGANLARI GENEL SEÇİMİ RESMİ OLMAYAN SEÇİM SONUÇLARI…

İSKELE’DE 28 SANDIKTAN 16’SI AÇILDI

Yüksek Seçim Kurulu, yerel seçimlerle ilgili resmi olmayan sonuçları açıklamaya devam ediyor. İskele’de toplam 28 sandıktan 16’sı açıldı. UBP İskele Belediye başkan adayı Hasan Sadıkoğlu (UBP) %56.14 oy oranıyla ilk sırada gidiyor.

16 sandığa göre sonuçlar şöyle:

Toplam Sandık Sayısı: 28

Açılan Sandık Sayısı: 16

Kayıtlı Seçmen Sayısı: 7018

Oy Kullanan Seçmen Sayısı: 2837

Seçime Katılma Oranı:%53,19

Geçerli Oy Sayısı: 2713

Geçersiz Oy Oranı: 124

ADAYLARIN PUSULA SIRASINA GÖRE DAĞILIMI

TDP Cemaliye Soğancı (TDP) %2.58

UBP Hasan Sadıkoğlu (UBP) %56.14

BAĞ68 Oktay Güney (BAĞ68) %7.56

BAĞ69 Halil İbrahim Orun (BAĞ69) %23.07

BAĞ67 Fikret Civisilli (BAĞ67) %10.56