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İskele’de 28 sandıktan 16’sı açıldı

İskele’de 28 sandıktan 16’sı açıldı

24 Haziran 2018 Pazar 18:06
İskele’de 28 sandıktan 16’sı açıldı

YEREL KURULUŞ ORGANLARI GENEL SEÇİMİ RESMİ OLMAYAN SEÇİM SONUÇLARI…     

İSKELE’DE 28 SANDIKTAN 16’SI AÇILDI                 

Yüksek Seçim Kurulu, yerel seçimlerle ilgili resmi olmayan sonuçları açıklamaya devam ediyor. İskele’de toplam 28 sandıktan 16’sı açıldı. UBP  İskele Belediye başkan adayı Hasan Sadıkoğlu (UBP) %56.14 oy oranıyla ilk sırada gidiyor.

16 sandığa göre sonuçlar şöyle:               

Toplam Sandık Sayısı:    28                          

Açılan Sandık Sayısı:       16                          

Kayıtlı Seçmen Sayısı:    7018                     

Oy Kullanan Seçmen Sayısı:        2837                     

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Seçime Katılma Oranı:   %53,19                

Geçerli Oy Sayısı:             2713                     

Geçersiz Oy Oranı:          124                       

ADAYLARIN PUSULA SIRASINA GÖRE DAĞILIMI                             

TDP                   Cemaliye Soğancı (TDP)    %2.58

UBP                  Hasan Sadıkoğlu (UBP)      %56.14

BAĞ68             Oktay Güney (BAĞ68)       %7.56

BAĞ69           Halil İbrahim Orun (BAĞ69) %23.07

BAĞ67             Fikret Civisilli (BAĞ67)        %10.56

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Son Güncelleme: 24.06.2018 21:19
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