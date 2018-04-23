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"İskele’de 23 Nisan coşkusu"

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, İskele’de de coşku ile kutlandı.

"İskele’de 23 Nisan coşkusu"

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, İskele’de de coşku ile kutlandı.

23 Nisan 2018 Pazartesi 13:04
"İskele’de 23 Nisan coşkusu"

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, İskele’de de coşku ile kutlandı.

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Anıtı’nda gerçekleşen ilk törenin ardından, törenin ikinci bölümü Cumhuriyet Stadyumu’nda gerçekleştirildi.

Törenlere, İskele Kaymakam Muavini Necmi Karakılıç, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Milletvekili Mesut Genç ve Yasemin Öztürk, GKK adına Piyade Yarbay Mustafa Horkal, KTBK adına Hava Savunma Binbaşı Barış İldeniz, İskele Polis Müdür Vekili Ahmet Beşerler, siyasi parti temsilcileri, okullar, kurum kuruluş ve derneklerle birlikte çok sayıda öğrenci ve aileleri katıldı.

İLK TÖREN ATATÜRK ANITI’NDA

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Atatürk Anıtı’nda başladı ve Cumhuriyet Stadyumu’nda devam etti. Şehit İlker Karter İlkokulu Bandosu eşliğindeki kortejin İskele Ecevit Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na gelmesi ile başlayan tören, protokol sırasına göre Atatürk Anıtı’na çelenklerin konulması, ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi ile son buldu.

İSKELE CUMHURİYET STADYUMU

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk ve Dünya çocuklarına armağan ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarının ikinci bölümü İskele Cumhuriyet Stadyumu’nda yapıldı. İskele Kaymakam Muavini Necmi Karakılıç, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile Şehit İlker Karter İlkokulu Müdürü Coşkun Akyerli’nin tören teftişi ve çocukların bayramını kutlamasıyla başlayan törenin ikinci kısmında, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

İskele Şehit İlker Karter İlkokulu Müdürü Coşkun Akyerli’nin açılış konuşmasını yaptığı törende, “Türk Çocuğunun Andı” isimli şiiri Azra Durak okurken, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı ise Tülay Sefer yaptı.

İskele Cumhuriyet Stadyumu’nda tören; İskele Belediyesi Yuvam Anakucağı, Şehit İlker Karter İlkokulu Halk Dansları Topluluğu, İskele Maarif Anaokulu, Şehit İlker Karter İlkokulu İzci Grubu, Şehit İlker Karter İlkokulu Müzikli Ritmik Gösteri Ekibi, ülkede misafir olarak bulunan Ankara-Çankaya Kavaklıdere Ortaokulu’nun müzikli gösterileri ve okunan şiirlerin ardından son buldu.

Son Güncelleme: 23.04.2018 18:14
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Iskele23NisanCoşkusu
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