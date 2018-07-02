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İskele Rallisi 7-8 Temmuz’da Gerçekleştirilecek

Lefkoşa, 2 Temmuz 18 (.): “2018 Şeker Sigorta Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası”nın üçüncü yarışı 7 - 8 Temmuz tarihlerinde gerçekleşiyor.

İskele Rallisi 7-8 Temmuz’da Gerçekleştirilecek

Lefkoşa, 2 Temmuz 18 (.): “2018 Şeker Sigorta Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası”nın üçüncü yarışı 7 - 8 Temmuz tarihlerinde gerçekleşiyor.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 11:01
İskele Rallisi 7-8 Temmuz’da Gerçekleştirilecek

Lefkoşa, 2 Temmuz 18 (.): “2018 Şeker Sigorta Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası”nın üçüncü yarışı 7 - 8 Temmuz tarihlerinde gerçekleşiyor.
Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun açıklamasına göre bu yıl 50’ncisi yapılan İskele Festivali’nde 10’uncu kez organize edilen İskele Rallisi her yıl olduğu gibi yine 2 gün sürecek.
Açıklamada, İskele MakenziBeach’e servis alanı kurulacağı belirtildi.
SEYİRCİ ÖZEL ETABI CUMARTESİ GÜNÜ
7 Temmuz Cumartesi saat 17.30’da İskele Panayırı’ndan verilecek start ile başlayacak rallinin ilk günü panayır alanın arkasına kurulan seyirci özel etabıyla son bulacak.
Ekipler 8 Temmuz Pazar günü sırası ile ikişer kez Topçuköy, Sınırüstü ve İskele etaplarını geçtikten sonraMakenziBeach’te ödül törenine giderek İskele Rallisi’ni sonlandıracaklar.
2018 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nda 47.5 puanla lider durumda Sadık Bilgimer - Ömer Akbelen ikilisi, 42 puanla Mehmet Çocuk - Ahmet Akbıçak ikilisi ve 3’üncü sırada Cevdet Alptürk - Mustafa Yücener ikilisi ise 41 puanla sezona devam ediyor.
(GÖZ/ÖK) FOTOĞRAFLI
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