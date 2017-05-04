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04 Mayıs 2017 Perşembe 12:53

İskele’de Meydan Ve Çarşı Projesinin İlk Etap Çalışmaları Başladı

İskele Belediyesi’nin&nbsp; Ecevit Meydanı ile Çarşı Merkezi Geliştirme Projesi’nin ilk etap çalışmaları başladı.

İskele'de Meydan Ve Çarşı Projesinin İlk Etap Çalışmaları Başladı
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Lefkoşa, 4 Mayıs 17 (.): İskele Belediyesi’nin  Ecevit Meydanı ile Çarşı Merkezi Geliştirme Projesi’nin ilk etap çalışmaları başladı.

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre Türkiye’nin  Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’nin katkıları ve  İskele  Belediyesi’nin öz kaynaklarından finanse edilecek iki etaplı projenin ilk etabı , yağmur suyu drenaj hattı döşenmesi ve asfalt yaması, çarşı içi yol üzerine parke döşenmesi ile telefon hatlarının yeraltına alınmasından  oluşuyor.

5 bin metrekare parke, 300 ton yama asfalt,1 kilometre kanal taşı ve 2 kilometre yağmur suyu drenaj hattı döşenecek  proje için öngörülen bütçe 500 bin TL.

İskele Ecevit Meydanı’nın da dahil olduğu  proje kapsamında  çalışmaların yapılacağı sokaklar ise şöyle:

“Şht. Necmi Ali Sokak, Hasan Tahsin Sokak, Şafak Sokak, Dr. Fazıl Küçük Caddesi, Helvacıoğlu Sokak, Ebe Günay Hanım Sokak, Şht. Davut Sadık Sokak, Lala Paşa Sokak Ümmü Haram Sokak (kısmen), Bozdağ Sokak, Dr. Orhan Müderrisoğlu Caddesi(kısmen)”

Proje ile  çarşıda ticari ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren  esnafın ekonomik  kazançlarını artırmak, çarşıya kültürel ve turistik nitelik kazandırmak ve çarşıyı çekim merkezi yapmak hedefleniyor.

(YIL/HA) FOTOĞRAFLI

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