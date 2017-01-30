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30 Ocak 2017 Pazartesi 08:10

İskele’de İçki Ruhsatlarını Yenilemek İçin Son Tarih 28 Şubat…

İskele’de 2017 yılı için alkollü içki ruhsatlarını yenilemek isteyenler için son tarihin 28 Şubat olduğu bildirildi.

İskele'de İçki Ruhsatlarını Yenilemek İçin Son Tarih 28 Şubat…
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Lefkoşa, 30 Ocak 17 : İskele’de 2017 yılı için alkollü içki ruhsatlarını yenilemek isteyenler için son tarihin 28 Şubat olduğu bildirildi.

İskele Kaymakamı Kemal Yılmaz, yazılı açıklamasında, ruhsatını yenilemek isteyenlerin dilekçe vermeleri ve dilekçeye ilaveten, eski ruhsatın fotokopisi ve belediyeden alınacak 2017 tarihli işletme izni belgesi fotokopisinin, otellerin ise ilgili yıla ait otel işletme izni ve sınıflandırma belgesi ile birlikte 28 Şubat’a kadar İskele Kaymakamlığı’na başvurmaları gerektiğini kaydetti.

(RU/HA)

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