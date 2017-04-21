İskele Belediyesi Ve Büro-iş Arasında 2017-2018 Dönemi Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Lefkoşa, 21 Nisan 17 : İskele Belediyesi ve Büro-İş Sendikası arasında 2017-2018 Dönemi Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.

Sözleşmeye, İskele Belediyesi’nde İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve Büro-İş Sendikası Başkanı Baytun Tuna imza koydu.

Sendika başkanı Baytun Tuna tarafından yapılan açıklamaya göre, çalışanların sosyal haklarını geliştiren ve iş barışını pekiştiren düzenlemelerin yer aldığı sözleşmenin, iki tarafın da iyi niyet çerçevesinde çalışmaları sonucunda imzalandığını belirtti.

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