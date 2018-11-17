İskele Belediyesi Sağlık Birimi Çalışmalarını Sürdürüyor

DİYABET VE ORGAN BAĞIŞI KONUSUNDA HALK BİLGİLENDİRİLDİ
İskele Belediyesi Sağlık Birimi, İskele Ecevit Meydanı’na kurulan Cuma Pazarı’nda stant kurdu. Belediye açıklamasına göre, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü ile 3-9 Kasım Organ Bağışı haftasını birleştiren Sağlık Birimi’nin dün (16 Kasım) Cuma Pazarı’nda kurduğu standa halk yoğun ilgi gösterdi.
ÜCRETSİZ ÖLÇÜM YAPILDI
Standı ziyaret eden vatandaşlara ücretsiz vital bulgu ( ateş, nabız, tansiyon, şeker) ölçümü yapan Sağlık Birimi, yine standı ziyaret eden vatandaşlara Sağlık Bakanlığı’ndan da onay alan diyabet ve organ nakli konusunda bilinçlendirici broşürler dağıttı.
(HÖ) FOTOĞRAFLI