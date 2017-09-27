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27 Eylül 2017 Çarşamba 14:40

İskele Belediyesi’nin Okullara Yardımları Sürüyor

İskele Belediyesi’nin, okullara yardımları sürüyor.

İskele Belediyesi'nin Okullara Yardımları Sürüyor
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Lefkoşa, 27 Eylül 17 : İskele Belediyesi’nin, okullara yardımları sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, 2017-2018 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte, İskele Belediyesi sınırları dâhilinde bulunan okullara, yeni dönemde ne yapılabileceğini konuşmak, durum değerlendirmesinde bulunmak için ziyaretler başlattı.

İlk etapta Şehit İlker Karter İlkokulu, Bekirpaşa Lisesi ve İskele Ticaret Lisesi’ni ziyaret eden Başkan Sadıkoğlu, ‘elimizden geldiği sürece eğitim kurumlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Genç nesillerin kaliteli ve uygun ortamda eğitim görmeleri önceliğimizdir’ dedi.

Bekirpaşa Lisesi’ni ziyaretinde göreve yeni başlayan okul müdürü Ergin Ersoy’a da başarı dileklerini de sunan Sadıkoğlu’na, Bekirpaşa Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı da olan belediye meclisi üyesi Sefa Kurukafa ile İmar Birimi yetkilileriyle, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Taner Nusret de eşlik etti.

Başkan Hasan Sadıkoğlu, İskele Ticaret Lisesi’ni ziyaretinde ise yapılabilecekler hakkında müdür ve öğretmenlerden bilgi aldı, göreve yeni başlayan okul müdürü Ayşe Özmatyatlı Yetişmiş’e de başarı dileklerini sundu.

Sadıkoğlu, İskele Belediyesi tarafından, çocukların daha güzel ve sağlıklı vakit geçirmelerine ve sportif faaliyetlerde bulunabilmelerine olanak sağlayacak alanlar yaratmak amacıyla okulun bahçesinde incelemelerde de bulundu

(AK/HÖ)

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