İskele Belediyesi’nden Öğretmenler Günü Yemeği

Lefkoşa, 25 Kasım 14 (.): İskele Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlere yönelik yemek düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, emekli ve halen görev yapan öğretmenlerin bir araya geldiği yemekte konuşan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

Sadıkoğlu, yıllar önce kendisine emek veren öğretmenlerin karşısına bugün bir belediye başkanı olarak çıkmaktan büyük heyecan ve gurur duyduğunu ifade ederek “Bizler, siz öğretmenlerimizin gösterdiği, can verdiği bu görkemli ve aydınlık yolda ilerledik ve ilerlemeye de devam edeceğiz” dedi.

Şht. İlker Karter İlkokulu Müdürü Coşkun Akyerli de, böylesi bir organizasyonda bir araya gelmekten duydukları mutluluğu ifade etti.

Emekli öğretmenler adına konuşma yapan Mustafa Öztürk ise, yarınların öğretmenlerini yetişmesine ışık olacak tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

(GÜL/GUR) FOTOĞRAFLI