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12 Temmuz 2017 Çarşamba 14:54

İskele Belediyesi, Bölgeye Üniversite Talebiyle Eğitim Ve Tarım Bakanlarını Ziyaret Etti

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve beraberindeki heyet, bölgeye üniversite açılması talebiyle Milli ve Kültür Eğitim Bakanı Özdemir Berova ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu ziyaret etti.

İskele Belediyesi, Bölgeye Üniversite Talebiyle Eğitim Ve Tarım Bakanlarını Ziyaret Etti
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Lefkoşa, 12 Temmuz 17 : İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve beraberindeki heyet, bölgeye üniversite açılması talebiyle Milli ve Kültür Eğitim Bakanı Özdemir Berova ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu ziyaret etti.

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre ziyaretlerde Meclis Başkan Yardımcısı ve İskele Milletvekili Hüseyin Avkıran Alanlı ile İskele Belediyesi Asbaşkanı Mahmut Yılmazoğluları ve Belediye Meclis üyeleri İldeniz Elbasan ve Sefa Kurukafa da hazır bulundu.

Açıklamaya göre, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ziyaretlerde İskele’ye üniversite açılması talebini iletti.

Sadıkoğlu, İskele'nin uzun yıllardır eğitim, ekonomik, kalkınma ve sosyo-kültürel açıdan bölgeye bir üniversite açılmasına ihtiyaç duyduğunu kaydederek, kısa süre önce Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel ile bu konuda görüşüldüğünü belirtti.

Yakın Doğu Üniversitesi'nin İskele bölgesinde yatırım yapabilmesi ve faaliyet göstermesi arzusunda olduklarını beliren Sadıkoğlu, bölgeye üniversite açılmasıyla ilgili Bakanlar Kurulu kararından memnun olduklarını ekledi.

(DOĞ/GUR) FOTOĞRAFLI

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