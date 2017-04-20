İskele Belediyesi 8’inci Kültür ve Sanat Günleri kapsamında Tarla Kuşuydu Juliet isimli oyun Yenierenköy, Serdarlı ve Gazimağusa’da sahnelenecek.

TARLA KUŞUYDU JULİYET OYUNU YENİERENKÖY, GAZİMAĞUSA VE SERDARLI’DA SAHNELENECEK

Lefkoşa, 20 Nisan 17 (.): İskele Belediyesi 8’inci Kültür ve Sanat Günleri kapsamında Tarla Kuşuydu Juliet isimli oyun Yenierenköy, Serdarlı ve Gazimağusa’da sahnelenecek.

İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Kültür ve Sanat Günleri kapsamında yer alan Dünya Tiyatrolar Günü çerçevesinde, İskele Belediye Tiyatrosu “Tarla Kuşuydu Juliet” isimli oyununu Yeniboğaziçi’nde sahneledi. Oyun yarın Yenierenköy, 28 Nisan Cuma Mağusa Kültür ve Kongre Merkezi ve 12 Mayıs Cuma ise Serdarlı’da sahnelenecek. Gösteriler saat 19.30’da başlayacak ve ücretsiz olacak.

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