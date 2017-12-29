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İSKELE, YENİ YILA HAZIR
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İSKELE, YENİ YILA HAZIR

İSKELE, YENİ YILA HAZIR

29 Aralık 2017 Cuma 13:50
İSKELE, YENİ YILA HAZIR
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İskele, yeni yıla hazır. 31 Aralık Pazar günü kutlanacak yılbaşı gecesinin İskele ’de huzur içinde geçmesi için İskele Belediyesi ile İskele Polis Müdürlüğü tüm önlemlerini aldı.

İskele Belediyesi, belirli noktalarında yaptığı yılbaşı süslemeleri ile kenti rengârenk görünüme kavuşturdu.

Resmi tatil olmasından ötürü 1Ocak 2018 Pazartesi günü İskele Belediyesi kapalı olacak ancak defin işlemleri ile temizlik birimi işleyişine kesintisiz devam edecek. İskele Belediye Mezbahası ise 1 Ocak Pazartesi günü kapalı olacak. İskele Belediyesi’ne;  7 gün 24 saat hizmet veren 444 21 22’ye 1Ocak Pazartesi günü de ulaşılabilecek. Cenaze ve defin İşlemleri için 0548 810 11 05, Ustabaşına ulaşmak için ise 0548 810 11 04’ü aranabilecek.

Oluşabilecek su sıkıntısını da ortadan kaldırmak için de önlemler alındı. İskele Belediyesi, vatandaşların su sorunu ile karşılaşmaları durumunda 0548 810 11 06 numaralı telefonu aramalarını rica etti.

SADIKOĞLU’NDAN YENİ YIL MESAJI

Bu arada İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da yayınladığı mesajında, meclis üyeleri, müdür ve personeli adına tüm halkımızın yeni yılını kutladı.  2018 yılının tüm halka hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Başkan Sadıkoğlu, yılbaşı gecesi kimsenin mutluluğuna gölge düşmemesi için, vatandaşları, alkollü araç kullanmamaları konusunda uyardı.

1 OCAK’TA ULAŞILABİLECEK TELEFON NUMARALARI

Genel sorun bildirimi             :444 21 22

Ustabaşı                                 :0548 810 11 04

Su İşleri                                  :0548 810 11 06

Defin İşlemleri                       :0548 810 11 05

İSKELE ’DE ACİL DURUMLAR İÇİN ARANACAK NUMARALAR İSE ŞÖYLE

İskele Polis Müdürlüğü          : 371 23 33

İskele Sağlık Merkezi             : 371 23 19

Orman Yangın                       : 177

Polis İmdat                             : 155

Acil Servis                              : 112

Yangın                                               : 199

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