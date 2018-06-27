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İskele ve Civarında Bazı Bölgelerde Yarın Elektrik Kesintisi Olacak

İskele ve civarında bazı bölgelerde yarın elektrik kesintisi yapılacak.Kurtuluş, Boğaz, Boğaz Tepe, Petroller, Topcuköy, Yarköy, Ardahan, Mandıralar, Ergazi, Turnalar, Kantara, Kaplıca, Mersinlik, DAÜ Arsaları, Dokuzevler, İskele Sanayi, Cyprus Garden Bölgesi, BRT, İskele Mandıralar ve İskele’nin bir bölümünün elektrik enerjisi yarın kesik olacak.

İskele ve Civarında Bazı Bölgelerde Yarın Elektrik Kesintisi Olacak

İskele ve civarında bazı bölgelerde yarın elektrik kesintisi yapılacak.Kurtuluş, Boğaz, Boğaz Tepe, Petroller, Topcuköy, Yarköy, Ardahan, Mandıralar, Ergazi, Turnalar, Kantara, Kaplıca, Mersinlik, DAÜ Arsaları, Dokuzevler, İskele Sanayi, Cyprus Garden Bölgesi, BRT, İskele Mandıralar ve İskele’nin bir bölümünün elektrik enerjisi yarın kesik olacak.

27 Haziran 2018 Çarşamba 10:23
İskele ve Civarında Bazı Bölgelerde Yarın Elektrik Kesintisi Olacak


İskele ve civarında bazı bölgelerde yarın elektrik kesintisi yapılacak.

Kurtuluş, Boğaz, Boğaz Tepe, Petroller, Topcuköy, Yarköy, Ardahan, Mandıralar, Ergazi, Turnalar, Kantara, Kaplıca, Mersinlik, DAÜ Arsaları, Dokuzevler, İskele Sanayi, Cyprus Garden Bölgesi, BRT, İskele Mandıralar ve İskele’nin bir bölümünün elektrik enerjisi yarın kesik olacak.

Kıb-Tek İskele Bölge Amirliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak kesinti 08:00- 16:00 saatleri arasında olacak.

 

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Son Güncelleme: 27.06.2018 13:43
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