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İskele Rallisi 7-8 Temmuz’da

İskele Rallisi 7-8 Temmuz’da

02 Temmuz 2018 Pazartesi 17:37
İskele Rallisi 7-8 Temmuz’da

2018 Şeker Sigorta Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın üçüncü yarışı 7 - 8 Temmuz 2018 tarihlerinde gerçekleşiyor.

Bu yıl 50’ncisi yapılan İskele Festivali’nde 10’uncu kez düzenlenecek olacak olan İskele Rallisi her yıl olduğu gibi yine 2 gün sürecek.

İskele Makenzi Beach şenlenecek

İskele Makenzi Beach’e kurulacak servis alanı ile Makenzi Beach iki gün boyunca daha da şenlenecek.

Seyirci Özel Etabı Cumartesi günü

7 Temmuz Cumartesi saat 17.30’da İskele Panayırı’ndan verilecek start ile başlayacak rallinin ilk günü panayır alanın arkasına kurulan seyirci özel etabıyla son bulacak.

Ekipler 8 Temmuz Pazar günü sırası ile ikişer kez Topçuköy, Sınırüstü ve İskele etaplarını geçtikten sonra Makenzi Beach’te ödül törenine giderek İskele Rallisi’ni sonlandıracaklar.

Liderlikte büyük çekişme

2018 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nda 47.5 puanla lider durumda Sadık Bilgimer - Ömer Akbelen ikilisi, 42 puanla Mehmet Çocuk - Ahmet Akbıçak ikilisi ve 3’üncü sırada Cevdet Alptürk - Mustafa Yücener ikilisi ise 41 puanla sezona devam ediyorlar.

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