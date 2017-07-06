İskele Karpaz Yolunda Meydana Gelen Trafik Kazasında Bir Ağır Yaralı

İskele Karpaz yolu üzerinde bu sabah meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

İskele Karpaz yolu üzerinde bu sabah meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Kalecik kavşağı yakınlarında Niyazi Birdal (E-23), yönetimindeki TPE 607 plakalı minibüs, yolun sağındaki durakta bekleyen yolcuları aldıktan sonra, Karpaz istikametine doğru sol şeride geçmeye çalışırken, karşı istikametten süratli ve dikkatsizce gelmekte olan ve “yolun solunu muhafaza etmeyen” Yavuz Güneş (E-43) yönetimindeki JU 677 plakalı salon araçla yüz yüze çarpıştı.

Kazada JU 677 plakalı araç sürücüsü Yavuz Güneş ağır yaralandı. Güneş'in vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar meydana geldi, iç kanama şüphesi ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altında alındı.

Minibüste yolcu olarak bulunan Songül Ayyıldız (K-47) ile Gamze Aykırı (K-29) hafif yaralandı.