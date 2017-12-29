banner257
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
115333
ALTIN
158.813
DOLAR
3.7824
STERLİN
5.1192
EURO
4.5472
Soygunculardan Biri Yakalandı
Soygunculardan Biri Yakalandı
Alsancak’ta Cinayet
Alsancak’ta Cinayet
İSKELE, YENİ YILA HAZIR
İSKELE, YENİ YILA HAZIR
Özgürgün: Onlar batırır biz kurtarırız...
Özgürgün: Onlar batırır biz kurtarırız...
banner256

İskele-Karpaz Yolunda Kaza, 3 Yaralı

İskele-Karpaz Yolunda Kaza, 3 Yaralı

29 Aralık 2017 Cuma 21:52
İskele-Karpaz Yolunda Kaza, 3 Yaralı
banner238

İskele- Karpaz anayolu Kurtuluş kavşağında akşam saatlerinde trafik kazası meydana geldi.

Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza Erdoğan Altın’ın CJ 993 plakalı salon aracı ile dikkatsizce anayola çıkarak İskele yönünden gelen Ömer Avşar yönetimindeki GK 694 plakalı araçla çarpışması sonucu meydana geldi.

Kazada sonucunda araç sürücüleri ile CJ 993 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Calibe Altın yaralandı.

Yaralilar Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Araçların da büyük zarar gördüğü kaza ile ilgili polis soruşturması sürüyor.

Havadis

Son Güncelleme: 29.12.2017 22:55
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DENKTAŞ: “8 OCAK’TA OKULLAR TATİL OLACAK”
DENKTAŞ: “8 OCAK’TA OKULLAR TATİL OLACAK”
HALKIN PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BÖLGE ZİYARETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR
HALKIN PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BÖLGE ZİYARETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR
ÖZGÜRGÜN: “GENÇLER ARASINDA İŞ DÜNYASINA YÖN VEREN BİRÇOK BAŞARILI İSİM VAR”
ÖZGÜRGÜN: “GENÇLER ARASINDA İŞ DÜNYASINA YÖN VEREN BİRÇOK BAŞARILI İSİM VAR”

banner253

banner211

banner215

banner226

banner220

banner219

banner241

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim