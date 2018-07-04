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İskele Festivali’nde Tenis Turnuvası İle Yemek Yarışmasında Dereceye Girenlere Ödülleri Verildi!

İskele Festivali kapsamında bu yıl 7’ncisi düzenlenen tenis turnuvası ile 13’üncüsü düzenlenen yemek yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

İskele Festivali’nde Tenis Turnuvası İle Yemek Yarışmasında Dereceye Girenlere Ödülleri Verildi!

İskele Festivali kapsamında bu yıl 7’ncisi düzenlenen tenis turnuvası ile 13’üncüsü düzenlenen yemek yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 11:14
İskele Festivali’nde Tenis Turnuvası İle Yemek Yarışmasında Dereceye Girenlere Ödülleri Verildi!

İskele Festivali kapsamında bu yıl 7’ncisi düzenlenen tenis turnuvası ile 13’üncüsü düzenlenen yemek yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 8 ile 9 yaş çocukların katılımıyla 3 kategoride gerçekleşen tenis turnuvasında 9 yaş erkekler kategorisinde dereceye girenler şöyle:
“1.Enver Ada Gençel, 2.Eren Yılmaz, 3. Kaya Halkseven.”
9 yaş kızlarda dereye girenler şöyle:
“1. Zenan Kansu, 2. Huriye Şık, 3. Emine Karagözlü.”
8 yaşta dereye girenler şöyle:
“1.Eren Yılmaz, 2. Efe Gündoğdu ve 3. Asım Aras Astan.”
Öte yandan bu yıl 13’üncüsü düzenlenen “Kıbrıs Mutfağından Lezzetler” yemek yarışmasına dereceye girenlere de ödülleri verildi.
Dereceye giren isimler ve yemekleri şöyle:
“1. Hatice Dolu – Molehiya . 2. Rahşan Özdoğdu –Çiçek Dolması. 3. Şerif Taş – Bumbar + Bulgur Pilavı. Jüri Özel Ödülü – Betül Işıklar- Enginar Topları + Enginar Göbeğinde Cevizli Mor Lahana.”
29 Haziranda başlayan İskele Festivali 9 Temmuza kadar sürecek
 


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Son Güncelleme: 04.07.2018 14:47
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