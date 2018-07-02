İskele Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu

50. Geleneksel İskele Festivali dün akşam “Mağusa Müzik Band” konseri, 23. İskele Belediyesi Uluslararası Halk Dansları Festivali Geleneksel Kostüm Defilesi ve Bay ve Bayan Festival Güzeli seçimi ile devam etti.



İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Açık Hava Kültür Merkezi’nde düzenlenen, Geleneksel Kostüm Defilesi ile Bay ve Bayan Festival Güzeli Yarışması renkli görüntülere sahne oldu.



“Mağusa Müzik Band” grubu yaklaşık bir saat sahnede kalırken, konser sonrasında sahneyi 23. İskele Belediyesi Uluslararası Halk Dansları Festivali için Ada’da bulunan gösteri ekipleri aldı.

RENKLER VE KÜLTÜRLER İSKELE’DE BULUŞTU

Gece; Uluslararası İskele Belediyesi Halk Dansları Festivali’ne katılan ekiplerin geleneksel kostüm defilesi ile devam etti ve bay ve bayan festival güzeli seçimi ile son buldu.

Kostüm defilesinde KKTC ve Türkiye’nin yanı sıra; Brezilya, Bolivya, Romanya, Rusya, Çekya, Makedonya ve Macaristan’dan Geleneksel İskele Festivali için İskele’ye gelen gençler yer aldı.

KOSTÜM ÖDÜLLERİ BOLİVYA VE MACARİSTAN’IN OLDU

Gülgün Sanlıer, Fatoş Melis Taygun, Metin Ziya Güngör, Sıdıka Bada, Tuğçe Erdönmez, Esra Arslan, Eray Göksan, İldeniz Elbasan, Ayhan Çağlar, Halil Poyrazoğlu ve Seral Sökmen’den oluşan jüri üyelerinin kararıyla kostüm ödülleri Bolivya ve Macaristan’ın oldu.

ERKEK FESTİVAL GÜZELİ BREZİLYA, BAYAN FESTİVAL GÜZELİ RUSYA’DAN

23. Uluslararası İskele Belediyesi Halk Dansları Festivali’nde erkek ve bayan festival güzeli ödüllerini ise Brezilya ile Rusya paylaştı.

Erkek festival güzeli Brezilya’dan Rikardo Oliverio olurken bayan festival güzeli ise Rusya’dan Anastasia Bulasheva oldu.

Erkek Festival Güzelin’e ödülünü İskele Belediyesi Müdür Vekili Tahir Musalar’ın verdiği gecede, Bayan Festival Güzeli’ne ödülünü ise İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu eşi Ayşe Sadıkoğlu ile birlikte verdi.

Festival gzüellerinde deereceye girenler şöyle:

1.Rikardo Oliverio - Brezilya

2.Albert Nagy – Macaristan

3.İlya Vorozhtov – Rusya



BAYAN FESTİVAL GÜZELLERİ

1.Anastasia Bulasheva – Rusya

2.Victoria Debucean– Romanya

3.Fanni Fabian– Macaristan



BAY VE BAYAN İSKELE GÜZELİ

Nihat Çetin – Türkiye

Maria Mazunina – Rusya



BAY VE BAYAN BASIN GÜZELLERİ

Luis Antonio – Brezilya

Daria Ivanova – Rusya



BAYAN VENÜS BEACH GÜZELİ

Tais Kinterio – Brezilya