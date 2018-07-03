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İskele Festivali’nde Larnakalılar Gecesi Düzenlendi

İskele Festivali’nde dün Larnakalılar Gecesi düzenlendi.

İskele Festivali’nde Larnakalılar Gecesi Düzenlendi

İskele Festivali’nde dün Larnakalılar Gecesi düzenlendi.

03 Temmuz 2018 Salı 09:28
İskele Festivali’nde Larnakalılar Gecesi Düzenlendi

 İskele Festivali’nde dün Larnakalılar Gecesi düzenlendi.
İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, etkinliğe katılanlara nohutlu pilav ile acuva ikramı yapıldı. Siyah beyaz fotoğrafların da sergilendiği gece İskele Belediyesi ve Larnakalılar Derneği’nin organizasyonunda Larnaka Türk Kadınlar Birliği’nin desteğiyle gerçekleşti.
İskele Belediyesi Açık Hava Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinlikte Hasan Uluel, Mehmet Uluel ile İbrahim Kurşuniler ve ekibi sahne aldı. 
Etkinliğe Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve eşi Ayşe Sadıkoğlu, belediye meclis üyeleri, Larnakalılar Derneği Başkanı Prof. Dr. Serdar Saydam ve yönetim kurulu üyeleri, Larnaka Türk Kadınlar Birliği Başkanı Fatma Yahyalar ve birlik üyeleri de katıldı.
SADIKOĞLU: “LARNAKALILAR GECESİ, ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP”
İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu gecede yaptığı konuşmasında, İskele Festivali’nin yıllar önce Larnaka’da Deniz Panayırı olarak başlayan, her geçen yıl kendisini geliştirerek dünyanın birçok ülkesi tarafından da beklenen Uluslararası Festivallerden birine dönüştüğünü belirtti. 
İskele Festivali bünyesinde gerçekleşen Larnakalılar Gecesi’nin Larnakalılar açısından önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Sadıkoğlu geçmişten günümüze bu etkinliğin düzenlenmesine katkı koyanlara şükranlarını sundu ve hayatta olmayanları rahmetle andı.
 


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Son Güncelleme: 03.07.2018 13:09
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