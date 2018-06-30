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“İskele Festivali Açıldı”

50. GELENEKSEL İSKELE FESTİVALİ BAŞLADI…10 GÜN SÜRECEK FESTİVAL 8 TEMMUZ’DA SON BULACAK

“İskele Festivali Açıldı”

50. GELENEKSEL İSKELE FESTİVALİ BAŞLADI…10 GÜN SÜRECEK FESTİVAL 8 TEMMUZ’DA SON BULACAK

30 Haziran 2018 Cumartesi 11:40
“İskele Festivali Açıldı”

50. GELENEKSEL İSKELE FESTİVALİ BAŞLADI…10 GÜN SÜRECEK FESTİVAL 8 TEMMUZ’DA SON BULACAK
50. Geleneksel İskele Festivali dün akşam düzenlenen törenle başladı. 
“Şimdi İskele Zamanı” sloganıyla gerçekleşen ve bu yıl 23. İskele Belediyesi Halk Dansları Festivali ile birlikte renkleri ve kültürleri buluşturmayı başaran İskele Festivali 8 Temmuz gecesi son bulacak. 
İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile meclis üyelerinin de hazır bulunduğu festivalin dün akşamki açılışına Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 3. Cumhurbaşkanı  Derviş Eroğlu, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, bazı milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, ilçe ve belde belediye başkanları, muhtarlar, kardeş şehir temsilcileri, kurum ve kuruluş temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
İLK TÖREN ATATÜRK ANITI’NDA
50. İskele Festivali’nin açılış töreni Atatürk Anıtı önünde yapıldı. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun Atatürk Büstü ’ne çelenk koyduğu törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı’nın okunması ile birlikte bayraklar göndere çekildi. 
Festivalde sırasıyla İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı birer konuşma yaptı.
GÜVERCİNLER; BARIŞ, DOSTLUK VE SEVGİ ADINA UÇURULDU
Atatürk Anıtı’ndaki törende İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu festival ateşini de yaktı. 
Festivale katılan ekipler tarafından üzerinde Türkçe ve İngilizce dillerinde Barış, Dostluk ve Sevgi yazılı balonları ile güvercinler uçurulurdu. 
Festivalin açılış konuşmaları öncesinde ise 23. İskele Belediyesi Halk Dansları Festivaline katılan ülkeler, KKTC, Türkiye, Brezilya, Bolivya, Romanya, Rusya, Çekya Cumhuriyeti, Makedonya ve Macaristan ekipleri kısa birer gösteri sundu.
SADIKOĞLU
50. Geleneksel İskele Festivali’nin açılış konuşmasını İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu yaptı. 
Konuşmasına yerel yönetimler seçiminde kendisine gösterdikleri güven ve destek için İskele ve belde halkına teşekkür eden Sadıkoğlu, her sene bir umutla başlayan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelinde bir serüven haline dönüşen, yıllandıkça güzelleşen festivallerinin bu sene de adından söz ettireceğini kaydetti. 
Geleneksel İskele Festivali’nin 50. Yaşını kutlamanın onurunu ve tarifsiz gururunu yaşadıklarına dikkat çeken Sadıkoğlu, 50 yıl önce Larnaka Deniz Panayırı olarak başlayan ve 1974 sonrası İskele’ye taşınan Festivalin, KKTC’nin ilk festivali olma özelliğiyle kendilerini gururlandırdığını kaydetti. 
Başkan Sadıkoğlu konuşmasının sonunda ise festivalin hazırlanmasında emeği geçen, meclis üyelerine, komite başkanlarına, gecesini gündüzüne katarak çalışan tüm belediye çalışanlarına, festivale katkıda bulunan sponsorlara, festival coşkusunu yaşayan ve yaşatan İskele halkına teşekkür etti.
AÇILIŞ KURDELESİ KESİLDİ
Konuşmaların ardından açılış kurdelesi havai fişek gösterisi eşliğinde kesildi. 
KADINLAR HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ
Festival açılışının ardından İskele Belediye Gazinosu’nda bulunan İskele Köy Kadın Kursu Sergisi Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu tarafından açıldı. 
İskele Köy Kadın Kursu öğrencileri hazırladıkları el emeği göz nuru işleri sergiledi. 
Festivalin açılış konserini ise Türkiye’nin sevilen sanatçılarından Manuş Baba verdi. 
Binlerce kişiyle birlikte şarkılarını seslendiren Manuş Baba, kendisini Kıbrıs’ta, İskele’de hayranlarıyla buluşmasına olanak sağlayan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na teşekkür etti. 
Festival 8 Temmuz’da sona erecek. 
 


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Son Güncelleme: 30.06.2018 14:47
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