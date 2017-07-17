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17 Temmuz 2017 Pazartesi 10:26

İskele Esnaf Ve Zanaatkarlar Birliği Başkanlığına Serkan Kırmızı Seçildi

İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği (İEZB) başkanlığına Serkan Kırmızı seçildi.

İskele Esnaf Ve Zanaatkarlar Birliği Başkanlığına Serkan Kırmızı Seçildi
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 İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği (İEZB) başkanlığına Serkan Kırmızı seçildi.

Birlikten yapılan açıklamada, yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor:
“Serkan Kırmızı (Başkan), İltaç Çırakoğlu (As Başkan), Yılmaz (M) Yılmazoğulları (Veznedar/Sayman). Faal üyeler: Alkın Aytan, Emrah Öztürk, Sibel Çakıcı, Kadriye Hasanbulli Boyacı, Mahmut Perki, Görkem Güneysoy”

Denetleme Kurulu’nda Engin Serhan Cömert ve Ali Küçük; Disiplin Kurulu’nda ise Hüseyin Öztörel, Rasım Küçük ve Halil Hürsöz görev aldı.

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