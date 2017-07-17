İskele Esnaf Ve Zanaatkarlar Birliği Başkanlığına Serkan Kırmızı Seçildi

Denetleme Kurulu’nda Engin Serhan Cömert ve Ali Küçük; Disiplin Kurulu’nda ise Hüseyin Öztörel, Rasım Küçük ve Halil Hürsöz görev aldı.

Birlikten yapılan açıklamada, yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor: “Serkan Kırmızı (Başkan), İltaç Çırakoğlu (As Başkan), Yılmaz (M) Yılmazoğulları (Veznedar/Sayman). Faal üyeler: Alkın Aytan, Emrah Öztürk, Sibel Çakıcı, Kadriye Hasanbulli Boyacı, Mahmut Perki, Görkem Güneysoy”