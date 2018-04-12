İskele'de Asayiş ve Trafik operasyonu
11.04.2018 tarihinde, 15:00-17:00 saatleri arasında, İskele Polis Müdürlüğü sorumluluk sahası içerisinde, bir Asayiş ve Trafik operasyonu düzenlenmiştir. Operasyon kapsamında bölgede faaliyet gösteren bet ofis ve kumarhaneler kontrol edilmiş olup, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan bir kişi tespit edilerek aleyhinde yasal işleme gidilmiştir.
Trafik ekiplerinin yaptıkları denetimler sonucu toplam 325 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 40 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilmiştir.