İskele'de Asayiş ve Trafik operasyonu

11.04.2018 tarihinde, 15:00-17:00 saatleri arasında, İskele Polis Müdürlüğü sorumluluk sahası içerisinde, bir Asayiş ve Trafik operasyonu düzenlenmiştir. Operasyon kapsamında bölgede faaliyet gösteren bet ofis ve kumarhaneler kontrol edilmiş olup, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan bir kişi tespit edilerek aleyhinde yasal işleme gidilmiştir.