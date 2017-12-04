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04 Aralık 2017 Pazartesi 11:28

İskele'de 24 Saat Acil Sağlık Hizmeti

İskele'de 24 Saat Acil Sağlık Hizmeti
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İskele'de 24 Saat Acil Sağlık Hizmeti

Vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine, İskele Sağlık Merkezi bundan böyle 24 saat acil sağlık hizmeti veriyor.

Uygulama 1 Aralık Cuma gününden başladı.

İskele Sağlık Merkezi Çocuk doktorlarından Ayten Beyar, BRT’ye yaptığı açıklamada, bu yönde vatandaşların ciddi talebi olduğunu hatırlattı.

Merkezdeki doktorların 24 saat özveriyle hizmet verdiklerine vurgu yapan Dr. Beyar, acil durumlarda hastaların başka merkezlere gitmesine gerek kalmadığını söyledi.

İskele bölge halkı da bu durumdan son derece memnun olduklarını ifade ederek, kendi bölgelerinde çok daha sağlıklı bir şekilde sağlık hizmeti alabileceklerini kaydettiler.

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Anahtar Kelimeler
IskeleAyten Beyarİskele Sağlık Merkezi
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