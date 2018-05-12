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İskele bisiklet kenti olma yolunda ilk adımı attı

İskele Belediyesi ile Green Pedal Cycling Spor Kulübü Derneği, İskele’nin bisiklet kenti olması yolunda ilk adımı attılar. “Çocukluğumuzu yaşamak için pedal çeviren İskele” “Sağlıklı yaşam için pedal çeviren İskele” “Bisikletsiz çocuk kalmasın” sloganıyla gerçekleşen işbirliği protokolü İskele Belediyesi toplantı salonunda imzalandı.

İskele bisiklet kenti olma yolunda ilk adımı attı

İskele Belediyesi ile Green Pedal Cycling Spor Kulübü Derneği, İskele’nin bisiklet kenti olması yolunda ilk adımı attılar. “Çocukluğumuzu yaşamak için pedal çeviren İskele” “Sağlıklı yaşam için pedal çeviren İskele” “Bisikletsiz çocuk kalmasın” sloganıyla gerçekleşen işbirliği protokolü İskele Belediyesi toplantı salonunda imzalandı.

12 Mayıs 2018 Cumartesi 13:25
İskele bisiklet kenti olma yolunda ilk adımı attı

İskele Belediyesi ile Green Pedal Cycling Spor Kulübü Derneği, İskele’nin bisiklet kenti olması yolunda ilk adımı attılar. “Çocukluğumuzu yaşamak için pedal çeviren İskele” “Sağlıklı yaşam için pedal çeviren İskele” “Bisikletsiz çocuk kalmasın” sloganıyla gerçekleşen işbirliği protokolü İskele Belediyesi toplantı salonunda imzalandı.



İskele Belediyesi Meclis Üyeleri ve Dernek yetkililerinin hazır bulunduğu işbirliği protokolüne İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile Green Pedal Cycling Spor Kulübü Derneği temsilcileri Erhan Bolkan ve Özgür Gülhan imza koydu. Finansmanı dernek tarafından karşılanacak binaya yapılacak tüm yatırımlar hibe olarak yapılacak.

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklama şöyle:

“Son yapılan eklemeyle 5.5 km’ye ulaşan yürüyüş ve bisiklet yolunun ardından İskele Belediyesi bu kez ada genelinde olmayan bir projeyi hayata geçirmek için harekete geçti. İskele Belediyesi, kendilerine projeyle gelen Green Pedal Cycling Spor Kulübü Derneği ile işbirliğine gitti. Tapusu geçtiğimiz aylarda İskele Belediyesi tarafından alınarak İskele’ye kazandırılan Onur Camping olarak bilinen sahil şeridindeki 122 dönüm 3 evleklik arazi üzerinde, 1 dönümlük alan içerisine yapılacak aktivite merkezinin inşaası 1 ay içerisinde başlayacak.



İskele Belediyesi toplantı salonunda düzenlenen, meclis üyelerinin de hazır bulunduğu işbirliği protokolü imza töreni öncesinde konuşan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, proje için İskele’yi seçen Green Pedal Cycling Spor Kulübü Derneği’ne teşekkürlerini sundu. Değişen ve gelişen İskele’ye bu proje çok yakışacak diyen Sadıkoğlu, konuşmasının devamında şunlara yer verdi: “ Bu yatırım için İskele en doğru bölge. Bir belediye ile bir dernek ilk kez böylesi kapsamlı ve maliyetli bir projeye imza atıyor. Bir derneğin karşılık beklemeden bu kadar önemli bir proje gerçekleştirecek olması ve bu yatırımı İskele’ye yapacak olması bizi çok mutlu etti. Bu projenin gerçekleşmesi için onay veren meclis üyelerime ve bu proje için bize gelen Green Pedal ekibine teşekkür ederim.”


İmza töreninde konuşan Green Pedal Cycling Spor Kulübü Derneği temsilcisi Erhan Bolkan da, projeyi İskele’de hayata geçirecek olmalarından duyduğu mutluluğu dile getirdi, kendileriyle işbirliğini kabul eden İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve meclis üyelerine teşekkür etti. Bolkan konuşmasının devamında ise şunlara yer verdi: “Çocukların ellerinde tablet, telefon ve elektronik aletlerle oynamasını değil eski zamanlarda olduğu gibi sokaklarda bisiklet sürerken görmek istiyoruz. Sadece bisiklet bağışı yaparak bir yere varamayacağımızı düşündüğümüz için bu projeyi tasarladık. Bu proje tamamen sosyal bir proje olup kesinlikle siyasi yanı bulunmamaktadır. Bu proje ile elde edilecek geliri yine hep birlikte çocuklar için geliştirilecek projelerde kullanmayı amaçlıyoruz. Bu merkez Iskele Belediyesi’nin malı olarak kalacak ve kazanç şeffaf bir şekilde denetlenebilecek. Bizimle işbirliği yaptığı için İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve meclis üyelerine teşekkür ediyorum.”

 

Son Güncelleme: 12.05.2018 16:34
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