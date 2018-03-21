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İSKELE BELEDİYESİ’NDEN YAŞLILARA ÖZEL PROGRAM

İSKELE BELEDİYESİ’NDEN YAŞLILARA ÖZEL PROGRAM

21 Mart 2018 Çarşamba 14:04
İSKELE BELEDİYESİ’NDEN YAŞLILARA ÖZEL PROGRAM
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YAŞLILAR HAFTASI… İSKELE BELEDİYESİ’NDEN YAŞLILARA ÖZEL PROGRAM

 İskele Belediyesi, İskele ve 17 köyünde yaşayan 65 yaş üstü yaşlılara yönelik etkinliklerinden ilkini dün düzenledi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası kapsamındaki etkinlikler cuma gününe kadar devam edecek. Etkinlikler kapsamında ilk grup olan Altınova-Ağıllar-Topçuköy ve Ardahan köylerinde yaşayan yaşlılara yönelik gezi düzenledi. İskele Belediyesi Evde Sağlık Birimi’nden hemşirenin eşlik ettiği geziye katılanlar ilk olarak Tatlısu’daki Minia Kıbrıs Müzesi’ni gezdi.
Ardından İskele Belediyesi Piknik Alanı’na götürülen yaşlılar burada İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu eşi Ayşe Sadıkoğlu tarafından karşılandı. Burada öğle yemeği yiyen yaşlılar daha sonra da bir pastanede ağırlandı.
ETKİNLİK CUMAYA KADAR SÜRECEK
İskele Belediyesi’nin düzenlediği yaşlılar haftası etkinliği 23 Mart Cuma gününe kadar devam edecek. Bugün Aygün, Boğaziçi, Kuzucuk, Ötüken ve Sınırüstü’nde yaşayan yaşlıların dahil olduğu program, yarın Ergazi, Yarköy, Kalecik, Kurtuluş, Turnalar, Boğaz, Boğaztepe; cuma günü ise İskele, DAÜ Evleri ve Bahçeler’de yaşayan yaşlılarla devam edecek. 
SADIKOĞLU:  “YAŞLILARIMIZIN BİR TEBESSÜMÜ YETER”
İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, piknik alanında yaptığı konuşmada, İskele Belediyesi’nin İskele ve beldelerinde yaşayan kayıtlı sosyal yardım maaşı alanlar, 65 yaş üstü ve özel gereksinimli vatandaşlardan oluşan 900 kişiye evde sağlık hizmeti sunduklarını söyleyerek,  bu kayıtlardan yola çıkarak, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası kapsamında etkinlik düzenlediklerini belirtti.
Sadıkoğlu, şöyle konuştu: 
“Yaşlılarımız dün ile bugün arasında köprü kuran, kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan en değerli varlıklarımızdır. Yaşlılarımız, tüm yaşanmışlıkları ile asla inkar edemeyeceğimiz geçmişimizdir. Örnek aldığımız tecrübeleriyle geleceğimizdir. Bu bilinçle milli değerlerimiz ve kültürümüzün taşıyıcısı olan yaşlılarımıza hak ettikleri saygı ve sevgiyi göstermek, hepimizin öncelikli görevidir.”

Anahtar Kelimeler:
İskele BelediyesiYaşlılar Haftası Etkinliği
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