İskele Belediyesinden Müthiş Yeniyıl Eğlencesi!

İskele Belediyesi yeni yıl kutlamalarında çeşitli etkinliklerle halka muhteşem bir gece yaşatmaya hazırlanıyor.İskele Belediyesi tarafından düzenlenecek etkinlik programı şöyle;



Müzik grubu KOLPA.

Yetenek Sizsiniz finalisti FİRE STORM.

Yetenek Sizsiniz finalisti İlizyonist Enver Ertaş.

Stand-up show.

İskeleli sanatçı Kubilay Aşık.

Karadenizli sanatçı Engin Talay.

En büyük havai fişek gösterisi.



Çocuklar için özel çadırda lunapark, Noelbaba,uzun bacak, palyaçolar, ücretsiz reyonlar, her çocuğa hediyeler ve 4 bisiklet çekilişi. Büyükler için ücretsiz çekiliş. Muhteşem led sahne, ses sistemi ve ışık sistemi. Ledlerle süslenmiş konser alanı. Balon yağmuru. Program 20:00 da başlayacak. Erken gelen kısıtlı oturma alanından faydalanacak..