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İskele Belediyesinden Müthiş Yeniyıl Eğlencesi!

İskele Belediyesi yeni yıl kutlamalarında.

İskele Belediyesinden Müthiş Yeniyıl Eğlencesi!

İskele Belediyesi yeni yıl kutlamalarında.

17 Aralık 2014 Çarşamba 09:38
İskele Belediyesinden Müthiş Yeniyıl Eğlencesi!
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İskele Belediyesi yeni yıl kutlamalarında çeşitli etkinliklerle halka muhteşem bir gece yaşatmaya hazırlanıyor.İskele Belediyesi tarafından düzenlenecek etkinlik programı şöyle;

Müzik grubu KOLPA.
Yetenek Sizsiniz finalisti FİRE STORM.
Yetenek Sizsiniz finalisti İlizyonist Enver Ertaş.
Stand-up show.
İskeleli sanatçı Kubilay Aşık.
Karadenizli sanatçı Engin Talay.
En büyük havai fişek gösterisi.

Çocuklar için özel çadırda lunapark, Noelbaba,uzun bacak, palyaçolar, ücretsiz reyonlar, her çocuğa hediyeler ve 4 bisiklet çekilişi. Büyükler için ücretsiz çekiliş. Muhteşem led sahne, ses sistemi ve ışık sistemi. Ledlerle süslenmiş konser alanı. Balon yağmuru. Program 20:00 da başlayacak. Erken gelen kısıtlı oturma alanından faydalanacak.. 

Son Güncelleme: 17.12.2014 09:40
Anahtar Kelimeler:
İskele Belediyesinden Müthiş Eğlence!
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