İskele Belediyesi’nden Hayvanları Koruma Günü’nde 2 Etkinlik

SADIKOĞLU: “KALACAK YER, TEMİZLİK VE YEM İHTİYAÇLARI KARŞILANIYOR AMA HAYVANLARIN ÇOCUKLARIN SEVGİSİNE VE İLGİSİNE İHTİYACI VAR”



İskele Belediyesi Sağlık Birimi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle öğrenciler için iki etkinlik düzenledi.



Belediyeden verilen bilgiye göre, ilk etkinlik kapsamında Şehit İlker Karter İlkokul dördüncü ve beşinci sınıf öğrencileri yapımı devam eden İskele Belediyesi Hayvan Barınağı’nı ziyaret etti. Çocuklara İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da eşlik etti.



Sadıkoğlu, etkinlikleri farkındalık yaratmak üzere düzenlediklerini belirterek, “Kalacak yer, temizlik ve yem ihtiyaçları karşılanıyor ama hayvanların çocukların sevgisine ve ilgisine ihtiyacı var” dedi.



İkinci etkinlik, İskele Belediyesi Yuvam Anakucağı öğrencilerine yönelik oldu. Etkinlikte Vakıflar İdaresi İyilik Gönüllüleri tarafından hayvanlar için İskele’ye yerleştirilen yem kumbaralarına yem bırakıldı.



Her iki etkinlikte de çocuklara hayvanlarla ilgili broşür ve rozet dağıtıldı.



Öte yandan İskele’de yaşayan yabancılar, barınağa yem, yıkama makinesi ve temizlik malzemeleri bağışladı.