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30 Aralık 2016 Cuma 10:33

İSKELE BELEDİYESİ’NDEN ÇOCUKLARA YENİ YIL HEDİYESİ

İskele Belediyesi çocuklara yeni yıl hediyesi dağıttı.

İSKELE BELEDİYESİ'NDEN ÇOCUKLARA YENİ YIL HEDİYESİ
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İSKELE BELEDİYESİ’NDEN ÇOCUKLARA YENİ YIL HEDİYE

İskele Belediyesi çocuklara yeni yıl hediyesi dağıttı.

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Şehit İlker Karter İlkokulu, Boğaziçi İlkokulu, Aygün Anaokulu, İskele Maarif Anaokulu ile İskele Belediyesi Yuvam Anakucağı’nda eğitim gören çocuklara kalem kutusu dağıtıldı.

Çocuklar için hazırlanan kalem kutularını, İskele Belediye Tiyatrosu’nun ocak ayında sahneye koyacağı ‘Kralın Diş Ağrısı’ isimli oyunun kahramanlarıyla birlikte dağıtan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu,  çocukları yeni yılını kutladı.

Sadıkoğlu, 2017 yılının  tüm dünya çocuklarına da sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini diledi.

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İskele BelediyesiCocuklarHediye
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