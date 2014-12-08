İskele Belediyesi, Uluslararası Festivaller Birliği Toplantısına Katıldı

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Yalova’da düzenlenen Uluslararası Festivaller Birliği toplantısına katıldı.

Yalova Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, Sadıkoğlu’nun yanısıra çok sayıda belediye başkanı, CIOFF Türkiye Başkanı Savaş Tuğsavul ile Türkiye ve KKTC’den festival temsilcisi katıldı.

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, açılışta konuşan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, milli kültürün uluslararası alanda tanıtımına katkılarından dolayı Uluslararası Festivaller Birliği'nin çalışmalarının çok önemli olduğunu kaydetti.



