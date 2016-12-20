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20 Aralık 2016 Salı 08:10

İskele Belediyesi Şehitleri Anma Gecesi Düzenliyor

İskele Belediyesi Milli Mücadele ve Şehitler Haftası çerçevesinde Şehitleri Anma Gecesi düzenliyor.

İskele Belediyesi Şehitleri Anma Gecesi Düzenliyor
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İskele Belediyesi Milli Mücadele ve Şehitler Haftası çerçevesinde Şehitleri Anma Gecesi düzenliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şehitleri Anma Gecesi İskele Atatürk Kültür Merkezi’nde yarın saat 19.00’da başlayacak.

Zişan Pekri tarafından sunulacak gece programı, İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, Şht. İlker Karter İlkokulu, Bekirpaşa Lisesi, İskele Ticaret Lisesi öğretmen ve öğrencileri ile İskele Belediye Tiyatrosu yönetmen ve elemanları tarafından hazırlandı.

Ulu Önder Atatürk ve şehitler için bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak gecede, Din İşleri Başkanlığı İskele Temsilciliği tarafından şehitler için Kuran-i Kerim ve dua okunacak.

Açılış konuşmasını İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu yapacak.

Daha sonra Şehit İlker Karter İlkokulu öğrencileri şiir korosu, İskele Ticaret Lisesi öğrencilerinin seslendireceği “Karanlık Bir Gece” şiirinin okunması, Bekirpaşa Lisesi öğrencilerinin şiir sunumu, İskele Belediye Tiyatrosu elemanlarının oratoryo tiyatro gösterimi yer alacak. Program, anı hediyeleri ve teşekkür belgelerinin verilmesiyle sona erecek.

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Şehitleri Anmaİskele Belediyesi
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