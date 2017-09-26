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26 Eylül 2017 Salı 09:32

İskele Belediyesi Sağlık Birimi’nin Yenilenen Binada Hizmet Vermeye Başladığı Bildirildi

İskele Belediyesi Sağlık Birimi’nin yenilenen ve modern yapıya kavuşturulan&nbsp; binada hizmet vermeye başladığı bildirildi.

İskele Belediyesi Sağlık Birimi'nin Yenilenen Binada Hizmet Vermeye Başladığı Bildirildi
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İskele Belediyesi Sağlık Birimi’nin yenilenen ve modern yapıya kavuşturulan  binada hizmet vermeye başladığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, ‘Evde Sağlık Hizmeti  Ekibi’nin sosyal yardım maaşı alanlara, özel gereksinimliler  ile 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara hizmetler sunduğu; Sağlık Birimi’nin de, her gün köyleri ziyaret ettiği ve saat 08.00-09.30 arası İskele’de hizmet verdiği belirtilerek, Sağlık Birimi’nin modern bir yapıya kavuşturulan Şehit Davut Sadık Sokak’taki binada hizmet vermeye başladığı  kaydedildi.

Açıklamada, Sağlık Birimi’nin, yenilenen binada, tansiyon, şeker, ateş ve nabız ölçümü yaptığı; pansumanlara yardımcı olduğu; ilk ve acil yardım müdahalesinde bulunduğu belirtildi ve Sağlık Birimi binasının yakın zamanda haftanın bir günü sürekli açık kalacağı ifade edildi.

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